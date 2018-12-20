Политика

Путин пообещал помочь в деле убитых в Дагестане братьев-пастухов
REGNUM
07:27

Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на расследование дела убитых в 2016 году в Дагестане братьев-пастухов Магомедгусейна и Наби Гасангусейновых.
REGNUM07:27
Владимир Путин
Я должен дать соответствующее поручение, считайте, что оно уже есть у Бастрыкина Александра Ивановича. Он возьмёт это на контроль и мне доложит. Я, честно говоря, первый раз об этом слышу, но обещаю, что уделю этому внимание и у Бастрыкина такое поручение будет.
— Владимир ПутинRT на русском 07:14

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