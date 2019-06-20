Экономика

Путин пообещал поднять зарплаты пожарным без погонСусанин 05:31

Пожарным без погон в России поднимут зарплату. Об этом во время прямой линии в четверг, 20 июня, сообщил президент России Владимир Путин. К главе государства обратился сотрудник пожарной части из Калининградской области Станислав Таукачикас.
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Путин не верит в зарплаты ниже 10 тыс. рублей в России

Газета.Ru08:03

Задавший вопрос президенту сотрудник МЧС рассказал Лайфу о «кипише» на работе

Life.ru06:17

Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарному

РБК06:12

В МЧС в 2019 году поднимут зарплаты, заявил Путин

РИА Новости05:50

Первый вопрос на «Прямой линии с Владимиром Путиным» задал пожарный

Вести.Ru05:36

Путин назвал не лучшей ситуацию в МЧС

Lenta.ru05:23

Зарплата пожарных, подведомственных калининградским властям, составляет 25,8 тыс. рублей

ТАСС07:30
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

Путин оценил вероятность возвращения социализма в Россию

Президент Владимир Путин заявил, что в полном объеме социализм вряд ли вернется в Россию.
Обновлено в 08:58
Политика

Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

«Конституционный суд на закрытом заседании большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов», — сказал собеседник «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 09:36
Политика

Путин отверг вероятность «большой сделки с США»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни о какой «большой сделке с США» не может быть и речи.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа

Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 08:24
Энергетика

Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»

Обновлено в 07:28
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 появились в России

Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Экономика

Многодетным семьям помогут выплатить ипотеку

Законопроектом предусматривается возможность получения от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки в случае рождения в семье третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.
Обновлено 18 июня в 06:23
Политика

Путин ответил на вопрос журналиста Пучкова о фейковых новостях

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Дмитрия Пучкова, который спросил во время Прямой линии о фейковых новостях.
Обновлено в 08:04
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Общество

Снежная река сошла с гор в Австрии

В горах повысилась температура, и именно из-за этого жители Тироля могли наблюдать сход реки из снега.
Обновлено в 07:23
Политика

Первый поезд пустят по Крымскому мосту из Москвы – КЖД

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин рассказал, что пассажирские поезда планируется пустить по Крымскому мосту 9-10 декабря 2019 года.
Обновлено в 09:08
Авто

Назвали четыре достойных внедорожника с пробегом за 900 тыс. рублей

Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков»

Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании

Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Здоровье

Врач назвал признаки теплового удара

С начала июня 2019 года сотрудники областной станции скорой медицинской помощи совершили более 30 выездов по жалобам на тепловые и солнечные удары.
Обновлено в 08:43
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Политика

В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора

Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»

Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США

Обновлено вчера в 23:29
Общество

Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства

Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой

Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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