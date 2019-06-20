Экономика
Путин пообещал поднять зарплаты пожарным без погонСусанин 05:31
Пожарным без погон в России поднимут зарплату. Об этом во время прямой линии в четверг, 20 июня, сообщил президент России Владимир Путин. К главе государства обратился сотрудник пожарной части из Калининградской области Станислав Таукачикас.
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Политика
Путин оценил вероятность возвращения социализма в Россию
Президент Владимир Путин заявил, что в полном объеме социализм вряд ли вернется в Россию.
Обновлено в 08:58
Политика
Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
«Конституционный суд на закрытом заседании большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов», — сказал собеседник «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 09:36
Политика
Путин отверг вероятность «большой сделки с США»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни о какой «большой сделке с США» не может быть и речи.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа
Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 08:24
Энергетика
Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»
Обновлено в 07:28
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились в России
Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Экономика
Многодетным семьям помогут выплатить ипотеку
Законопроектом предусматривается возможность получения от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки в случае рождения в семье третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.
Обновлено 18 июня в 06:23
Политика
Путин ответил на вопрос журналиста Пучкова о фейковых новостях
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Дмитрия Пучкова, который спросил во время Прямой линии о фейковых новостях.
Обновлено в 08:04
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Общество
Снежная река сошла с гор в Австрии
В горах повысилась температура, и именно из-за этого жители Тироля могли наблюдать сход реки из снега.
Обновлено в 07:23
Политика
Первый поезд пустят по Крымскому мосту из Москвы – КЖД
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин рассказал, что пассажирские поезда планируется пустить по Крымскому мосту 9-10 декабря 2019 года.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков»
Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Врач назвал признаки теплового удара
С начала июня 2019 года сотрудники областной станции скорой медицинской помощи совершили более 30 выездов по жалобам на тепловые и солнечные удары.
Обновлено в 08:43
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Политика
В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора
Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»
Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57