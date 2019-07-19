Политика
Путин пообещал мальчику из Тулуна восстановить «утонувший» детсадПовестка дня 09:16
Мальчик, семья которого успела эвакуироваться из зоны бедствия, но потеряла все имущество, рассказал Владимиру Путин, что детский сад, в который он ходил «утонул, но его ремонтируют».
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Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Происшествия
Восемь пассажиров пострадали при эвакуации с самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Путин потребовал от чиновников не хамить гражданам
Президент России Владимир Путин потребовал от властей не допускать хамства при общении с гражданами и относиться к ним с уважением.
Обновлено в 11:03
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые рейсы за рубеж
Министерство транспорта РФ предложило наделить ФСБ правом отменять любые международные рейсы в случаях, угрожающих безопасности страны.
Обновлено в 11:48
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Украина планирует купить у Польши списанные ракетные катера
Украина может приобрести у Польши списанные большие ракетные катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 09:50
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Футбол
Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»
«Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком».
Обновлено в 09:44
Игры
Представлен новый геймплейный трейлер Control с рейтрейсингом
Компания NVIDIA выпустила новый официальный трейлер игрового процесса для игры Control, в котором демонстрируются эффекты трассировки лучей в реальном времени.
Обновлено в 02:08
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
За работу не преследуют: в ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти освободить из тюрьмы руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено 17 июля в 03:12
Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Мадридский «Атлетико» потребовал взыскать €80 млн с «Барселоны»
Мадридский "Атлетико" обратился к руководству Ла Лиги с требованием взыскать с каталонской "Барселоны" €80 млн в связи с трансферном французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает Goal.
Обновлено в 11:19
Футбол
Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев
Капитан «Реала» Серхио Рамос получил штраф за незаконную вырубку деревьев.
Обновлено в 11:58
Кино
Как интернет отреагировал на трейлер мюзикла «Кошки»
В 2019 году режиссер принялся за не менее амбициозный и исторически значимый проект — экранизацию мюзикла «Кошки» английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:24
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Общество
Названы города России с самым загрязненным воздухом
Специалисты обращают внимание на то, что самые загрязненные города на сегодняшний день расположены в азиатской части России, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания различных примесей в воздухе.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы
В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч.3 ст.144 УК РФ).
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
Обновлено в 11:10
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Инну Чурикову перевели в реанимацию
Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:55
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено в 08:34