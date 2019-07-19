Политика
Путин пообещал подарок мальчику из затопленного ТулунаТВ Центр 06:47
Президент России Владимир Путин пообещал пожарить игрушечный радиоуправляемый Mercedes маленькому мальчику из Тулуна. Глава государства пообщался с ним в пункте временного размещения жителей.
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Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено в 14:13
Политика
США ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы
Американские власти ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы, сообщается на сайте Минфина США.
Обновлено в 14:42
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
Обновлено в 12:50
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Обновлено в 12:28
Гаджеты
Pampers представила умные подгузники
Обновлено вчера в 10:23
Религия
Патриарх Кирилл назначил первого викария
Обновлено в 12:57
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Россияне атаковали инстаграм Леонардо Ди Каприо
Обновлено в 08:51
Наука
Ученые впервые измерили теплопередачу одной молекулы
Исследователи из Мичиганского университета впервые поставили эксперимент, в котором измерили передачу тепла через одну молекулу.
Обновлено в 13:29
Футбол
Во Франции готовятся к возможным беспорядкам из-за финала Кубка Африки
Во Франции в ночь на 15 июля, после выхода сборной Алжира по футболу в финал Кубка африканских наций, футбольные фанаты учинили беспорядки.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» назвал Стоцкую «больным кроликом»
Обновлено в 14:22
Политика
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.
Обновлено в 12:23
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Лобода показала синяки и гематомы на ногах
Звезда опубликовала фотографии ног в синяках и гематомах. Судя по снимкам, хуже всего пришлось левой ноге певицы.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено в 14:39
Политика
Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.
Обновлено в 14:21
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено в 10:54
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Футбол
Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев
Капитан «Реала» Серхио Рамос получил штраф за незаконную вырубку деревьев.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Президент России Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:37
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18