Политика
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракетыРИА Новости вчера в 12:21
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
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Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности.
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Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
Обновлено в 00:43
Политика
Макрон назвал условие возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 10:14
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года.
Обновлено в 00:21
Общество
В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Футбольные фанаты избили продюсера Ruptly в Афинах
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера российского видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем «Олимпиакос» — «Краснодар», сообщает RT.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме
«Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».
Обновлено в 00:24
Кино
Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News
Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено 20 августа в 20:16
Политика
Правительство доработает новый проект госполитики России в космосе
Правительство России доработает проект основ госполитики в области освоения космоса, согласованный Советом безопасности РФ и администрацией президента.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли темнокожую няню
После увольнения двух нянь Меган Маркл все-таки нашла сотрудницу, которой смогла доверить заботу о сыне Арчи.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Обновлено вчера в 19:30
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено вчера в 00:32
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракетный обстрел атаковал цели в секторе Газа
Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты по своей территории из сектора Газа, после чего атаковала несколько военных объектов группировки ХАМАС, говорится на странице военного ведомства в Twitter.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
Обновлено в 00:36
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики из аэроклуба «Первый полет» репетирует новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер».
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами в деле об убийстве их отца
Громкое следствие по делу сестер Хачатурян ведется уже больше года.
Обновлено вчера в 10:38
Интернет
Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе
Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги.
Обновлено вчера в 09:17