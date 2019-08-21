Политика

Путин пообещал ответ на испытания США новой ракетыРИА Новости вчера в 12:21

Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
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Владимир Путин
Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности.
— Владимир ПутинТАСС вчера в 11:50

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