Политика
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракетыРИА Новости 12:21
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
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Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Космос
В Антарктиде обнаружили похожий на «Марсианского сфинкса» объект
Знаменитый в Сети исследователь под именем Kabamur тщательно изучал снимки Антарктиды, сделанные спутником, и обнаружил подобную копию ранее известного «Марсианского сфинкса».
Обновлено в 11:18
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено в 07:58
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Общество
Медведев в Казани посетит церемонию открытия WorldSkills Competition
"Двадцать второго августа в Казани Дмитрий Медведев примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills и встретится с участниками-членами национальной сборной России по профессиональному мастерству WorldSkills", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:18
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 05:59
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Экономика
ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля
ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля: Текущая цена: 15 102 руб./акция; целевая цена: 16 950 (+12% с учетом дивидендов до конца года); уровень поддержки: 14 500 руб./акция.
Обновлено в 10:32
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено в 15:14
Экономика
Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис
С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.
Обновлено вчера в 10:19
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в матче Лиги чемпионов
"Краснодар" потерпел разгромное поражение от "Олимпиакоса" в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Авто
Первый Ferrari Элтона Джона выставлен на аукцион
21 сентября в британском Поло-клубе Далласа состоится аукцион, одним из лотов которого будет Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года выпуска, с 1973 по 1975 год принадлежавший легендарному музыканту Элтону Джону.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Западные эксперты оценили новый российский беспилотник
Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
Обновлено в 12:13
Космос
Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»
Участники чемпионата по ракетостроению готовятся запустить самый большой экземпляр.
Обновлено в 04:26
Наука
Таинственное внутреннее ядро Земли может получить научное объяснение
В заключении эксперты отметили, что у них есть немало объяснений разности показателей и оценки кажущихся скоростей вращения внутреннего ядра.
Обновлено в 13:48
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
Обновлено в 16:34
Культура
Кинофестиваль «Короче» завершился в Калининграде
С 16 по 18 августа в Калининграде прошел фестиваль короткометражных фильмов «Короче».
Обновлено в 14:44
Баскетбол
Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Авто
Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок
Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Политика
Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство «Рустави 2»
«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.
Обновлено вчера в 10:40
Космос
Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету
Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша за 70 млн евро
«Спортинг» намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить 70 миллионов евро.
Обновлено в 18:07