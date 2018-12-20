Действительно, должна быть мягкая корректировка в районе 1-1,5%, не более того. А дальше Правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, на мировом рынке и на российской рынке.

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