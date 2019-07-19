Политика
Путин пообещал машинку мальчику из ТулунаИзвестия 05:50
Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес». Одна из местных жительниц рассказала Путину, что маленький Дима очень ждал встречи с ним и хотел поговорить.
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Политика
Киев ввел специальные пошлины на дизтопливо и сжиженный газ
В начале лета Россия ввела запрет на поставки на Украину угля и нефтепродуктов, ограничения также коснулись дизельного топлива и бензина.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash. Чурикова упала со сцены во время спектакля.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Следствие установило предварительную причину инцидента в «Шереметьево»
Причиной инцидента с самолётом компании "Северный ветер" ("Нордвинд") в столичном аэропорту "Шереметьево" стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.
Обновлено в 04:23
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
Наибольшее число специалистов (1,96 тыс. человек) с ежемесячными зарплатами более 1 млн рублей задействованы торговле, а также в сфере ремонта транспорта.
Обновлено в 07:37
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Энергетика
МЭА снова понизило прогноз роста спроса на нефть
Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
В агентстве ТАСС сменится главный редактор
Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары
Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Общество
Без ведома россиян могут использовать их данные
Речь идет о данных о местоположении человека, его пол и возраст, а также средний счет за сотовую связь.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Уральская таможня изъяла обезьян в кошачьей переноске
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».
Обновлено в 04:41
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Авто
Обновленную LADA Granta Sport заметили на тестах
Обновлено в 00:48
Политика
Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде
Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.
Обновлено в 05:38
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Игры
Valve разрабатывает новую игру. Временное название – Citadel
По информации инсайдера Тайлер МакВикера, Valve работает над неанонсированной игрой, временное название которой – Citadel.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Нидерланды частично признали вину в гибели мусульман в Сребреннице
Голландские миротворцы несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в Сребреннице в 1995 году.
Обновлено в 06:37
Политика
Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США
Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Экономика
Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году
Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2020 году останутся на нынешнем уровне — 1,5 тыс. и восемь тыс. руб соответственно.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:31
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва»
По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
Обновлено в 05:19