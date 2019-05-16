Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срокаГазета.Ru 09:21

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Путина, железнодорожная часть заработает в конце года.
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Путин сообщил об опережении графика по железной дороге на Крымском мосту

РБК09:48

Железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика - Путин

Интерфакс09:45

Путин: ж/д часть Крымского моста будет достроена с опережением графика

RT на русском09:09

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Газета.Ru09:21

Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста

Российская газета09:09

Рейд в Керченском проливе: как российские пограничники досматривают суда

РИА Новости Крым10:55

Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика

РИА Новости08:46
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Хоккей

«Локомотив» подписал контракты с Ивановым, Мисюлем и Исаевым

Двусторонние контракты с игроками подписаны до конца сезона-2021/2022.
Обновлено в 12:20
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала проекта «Голос. Дети»

Компания Group-IB, занимавшаяся проверкой голосования в финале вокального проекта, сообщила о первых результатах.
Обновлено в 12:34
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Футбол

Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче

Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол

Дриусси: российский футбол становится всё более привлекательным

Российский футбол становится всё более привлекательным, он очень конкурентоспособен.
Обновлено в 10:52
Политика

В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.
Обновлено в 06:09
Общество

Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам

Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Экономика

Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги

Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Политика

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж.
Обновлено в 11:38
Авто

В Сети рассекретили обновленный кроссовер BMW X1

Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Футбол

Иско согласился остаться в «Реале» и быть игроком запаса

Полузащитник «Реала» Иско согласился остаться в мадридской команде и принял роль запасного игрока, сообщает AS со ссылкой на передачу Jugones на испанском телеканале La Sexta.
Обновлено в 11:15
Общество

РМК и УГМК выделят средства на озеленение Екатеринбурга

Обновлено в 09:48
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Музыка

Названы победители первого полуфинала «Евровидения»

Обновлено 14 мая в 18:12
Экономика

Навигация по Севморпути станет круглогодичной к 2035 году

Навигация по Северному морскому пути станет круглогодичной к 2035 году.
Обновлено в 11:25
Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова показала фигуру после родов

Поклонники отметили, что родившая менее полугода назад актриса хорошо выглядит и совершенно не стесняется показывать недостатки фигуры - после родов Дарья не до конца пришла в форму и у неё остался небольшой живот, который её ни капли не портит.
Обновлено в 06:35
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Авто

В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка

Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено в 10:02
Политика

Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
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