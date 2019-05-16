Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срокаГазета.Ru 09:21
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Путина, железнодорожная часть заработает в конце года.
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Хоккей
«Локомотив» подписал контракты с Ивановым, Мисюлем и Исаевым
Двусторонние контракты с игроками подписаны до конца сезона-2021/2022.
Обновлено в 12:20
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала проекта «Голос. Дети»
Компания Group-IB, занимавшаяся проверкой голосования в финале вокального проекта, сообщила о первых результатах.
Обновлено в 12:34
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Футбол
Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче
Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол
Дриусси: российский футбол становится всё более привлекательным
Российский футбол становится всё более привлекательным, он очень конкурентоспособен.
Обновлено в 10:52
Политика
В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.
Обновлено в 06:09
Общество
Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам
Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Политика
Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках
Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж.
Обновлено в 11:38
Авто
В Сети рассекретили обновленный кроссовер BMW X1
Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Футбол
Иско согласился остаться в «Реале» и быть игроком запаса
Полузащитник «Реала» Иско согласился остаться в мадридской команде и принял роль запасного игрока, сообщает AS со ссылкой на передачу Jugones на испанском телеканале La Sexta.
Обновлено в 11:15
Общество
РМК и УГМК выделят средства на озеленение Екатеринбурга
Обновлено в 09:48
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Музыка
Названы победители первого полуфинала «Евровидения»
Обновлено 14 мая в 18:12
Экономика
Навигация по Севморпути станет круглогодичной к 2035 году
Навигация по Северному морскому пути станет круглогодичной к 2035 году.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала фигуру после родов
Поклонники отметили, что родившая менее полугода назад актриса хорошо выглядит и совершенно не стесняется показывать недостатки фигуры - после родов Дарья не до конца пришла в форму и у неё остался небольшой живот, который её ни капли не портит.
Обновлено в 06:35
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Авто
В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка
Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено в 10:02
Политика
Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14