Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срокаГазета.Ru 09:21
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Путина, железнодорожная часть заработает в конце года.
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Гаджеты
OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580
Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.
Обновлено в 10:07
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий
Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Авто
В России распродали все автомобили Lifan X70
Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Политика
Путин поручил правительству создать справочник о мерах поддержки семей
Глава государства призвал коллег в правительстве составить специальный справочник, который расскажет россиянам обо всех существующих мерах поддержки семей с детьми.
Обновлено в 10:57
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Общество
Суд отказал Мите Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы отказал журналисту и общественному деятелю Дмитрию (Мите) Алешковскому в восстановлении по иску о восстановлении его платинового статуса и накопленных миль в бонусной программе «Аэрофлота».
Обновлено в 10:45
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Филиппины отозвали посла из Канады из-за мусора
Филиппины отозвали посла и консулов из Канады из-за того, что канадские власти не вывезли отходы, незаконно ввезенные на территорию Филиппин в 2013 году.
Обновлено в 02:24
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Vivo радикально снизила цены на свои смартфоны в России
Обновлено в 09:09
Политика
Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов
Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Экономика
Число заявок по безработице в США уменьшилось сильнее ожиданий
В США за неделю, завершившуюся 11 мая, сильнее прогноза сократилось количество первичных заявок на пособие.
Обновлено в 09:38
Общество
Александр Беглов провел личный прием граждан
Обновлено в 06:18
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Политика
Сын Януковича тайно приехал в Донбасс
Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр якобы тайно посетил Донбасс, передает УНИАН.
Обновлено в 07:11
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Авто
В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка
Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Появилась информация о крещении сына Меган Маркл и принца Гарри
Сообщается, что крещение с высокой долей вероятности пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, которая находится неподалеку от коттеджа Фрогмор, где живут Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 07:40