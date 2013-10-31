Политика
Путин пообещал Сванидзе проверить законность ареста Льва Пономарева
Путин пообещал Сванидзе проверить законность ареста Льва ПономареваРБК10:56
Журналист и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой проверить законность ареста 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, передает «РИА Новости».
РБК10:56
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Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, страна потом погружается в условия чрезвычайного положения.
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