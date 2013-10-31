Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, страна потом погружается в условия чрезвычайного положения.

Журналист и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой проверить законность ареста 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, передает «РИА Новости».

Политика Политика Россиянка Бутина согласилась признать вину частично

Политика Политика Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину Один из украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, Денис Гриценко, отказался признавать вину и объявил себя военнопленным.

Политика Политика Путин начал заседание СПЧ с минуты молчания в память об Алексеевой Заседание Совета по правам человека, которой президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле, началось с минуты молчания в память о правозащитнице Людмиле Алексеевой.

Политика Политика Помпео прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отправку Россией ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу.

Политика Политика В Китае задержан бывший канадский дипломат Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Канаде во время служебной командировки.

Политика Политика Госдеп заявил о подготовке санкций против «Северного потока — 2» У США есть возможности ввести санкции против проекта "Северный поток-2", изучение вариантов таких действий продолжается, сообщил во вторник журналистам помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

Политика Политика Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России Премьер отмечает, что Конституция России стала единственным законом страны, которые «ясно, емко, но одновременно системно и всеохватно» регулирует принципы построения государства и общества.

Политика Политика Путин осудил проведение несанкционированных митингов в России Призывы к несанкционированным митингам могут привести к событиям, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

Политика Политика Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.

Политика Политика Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.

Политика Политика Львовский облсовет потребовал закрыть российское Генконсульство Депутаты Львовского областного совета во вторник поддержали обращение к президенту Украины и МИД с требованием закрыть Генконсульство РФ во Львове, передает агентство "Укринформ".

Политика Политика Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу до 21 января Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу в парламенте страны до 21 января 2019 года.

Политика Политика Херсонский суд оставил Вышинского под стражей Херсонский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на продление ареста и оставил его под стражей.

Политика Политика Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.