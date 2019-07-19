Политика
Путин пообещал Mercedes мальчику из ТулунаМосква 24 06:06
Владимир Путин посетил пункт временного размещения пострадавших от паводка в Иркутской области, где пообщался с мальчиком Димой. Президент пообещал подарить ему радиоуправляемый Mercedes, сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика
Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
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Микрокод AMD AGESA 1.0.0.3ABA отозван из-за ошибки
Версия AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA (не путать с 1.0.0.3AB) изначально была выпущена для исправления сбоя, замеченного в игре Destiny 2. Однако микрокод непреднамеренно дестабилизирует работу шины PCIe — это уже заметили пользователи плат производства Asus и Gigabyte, на которые установлены обновления BIOS, включающие AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA.
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Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
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Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
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Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
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Политика
Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию
По словам администратора, в заведение часть заходят «пророссийски настроенные» люди, которые не хотят общаться на украинском или английском языках, а персонал пиццерии принципиально не говорит по-русски.
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Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Происшествия
В столичном метро на ходу расцепились вагоны поезда
Прямо во время движения сцепка вагонов отсоединилась от поезда.
Обновлено в 10:25
Политика
В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против РФ
Санкции предлагается ввести против «24 высокопоставленных работников» Службы безопасности РФ и их соратников.
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Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.
Обновлено в 06:14
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В конгрессе США провели обряд изгнания духов
В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.
Обновлено в 10:38
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
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Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи
Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Политика
Советник Зеленского уверен в «способности» гаранта «зачистить» Донбасс
Команда новоизбранного президента бывшей Украины уверяет всех в способности Владимира Зеленского принять «крайнее решение» для военного порабощения Донбасса.
Обновлено в 06:55
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В Москве осудили четверых мужчин, «лечивших» наркоманов изоляцией
Четверо мужчин осуждены на сроки от 5 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за похищение алко- и наркозависимых людей под видом оказания медицинской помощи в реабилитационных центрах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 10:16
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Минобороны РФ назвало фейком сообщения о сухопутных войсках в Идлибе
В ведомстве напомнили, что в Сирии размещены только наблюдательные посты российской военной полиции Минобороны России назвало сообщение Reuters об участии российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб фейком.
Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
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Происшествия
Суд отказался освободить из-под ареста бывшую жену Цеповяза
Ростовский областной суд в пятницу оставил под арестом бывшую жену члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза - Наталью Стришнюю, обвиняемую в вымогательстве.
Обновлено в 10:36
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
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Футбол
Аршавин пройдет обучение менеджменту по программе УЕФА
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин приглашен пройти обучение менеджменту по программе УЕФА.
Обновлено в 08:08