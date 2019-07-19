Политика

Путин пообещал Mercedes мальчику из ТулунаМосква 24 06:06

Владимир Путин посетил пункт временного размещения пострадавших от паводка в Иркутской области, где пообщался с мальчиком Димой. Президент пообещал подарить ему радиоуправляемый Mercedes, сообщает пресс-служба Кремля.
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