Знаю, что республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы с Вами помним, в каком она была состоянии определённое количество лет назад. Ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря Вашим настойчивым усилиям.

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