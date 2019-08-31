Политика
RT на русскомПутин пообещал Кадырову приехать в Чечню
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что обязательно приедет в Чечню. Об этом сообщается на сайте Кремля. Кадыров отметил, что чеченские старейшины и учёные интересуются у него, почему глава государства не приезжает в Чечню.
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Знаю, что республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы с Вами помним, в каком она была состоянии определённое количество лет назад. Ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря Вашим настойчивым усилиям.
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Общество
Соболь пришла на шествие против политических репрессий
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.
Ведомости 07:32
Кино
Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в своей кинокарьере
Голливудский актер Брэд Питт заявил, что самой сложной ролью за всю его карьеру оказался астронавт МакБрайд из ленты «К звездам».
Политическая Экспертиза вчера в 19:56
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости вчера в 10:18
Общество
Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
РИА Новости 03:25
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»
Филипп Киркоров во время выступления на заключительном концерте конкурса «Новая волна» не попал в фонограмму.
Территория новостей 04:48
Общество
Петербуржцы стоят в часовых пробках на границе с Финляндией
Последний день лета петербуржцы разом решили провести в Финляндии. На границе с Суоми - часовые пробки.
КП - Санкт-Петербург 07:42
Космос
Робота Федора на МКС показали на видео
Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с Международной космической станции (МКС), где сейчас находится антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research).
Lenta.ru вчера в 20:02
Происшествия
Пьяный житель Ульяновской области напал с вилкой на двухлетнюю девочку
В Ульяновской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на двухлетнюю девочку.
Известия 04:40
Экономика
Минэкономразвития разработало законопроект для трансформации СЭЗ
Минэкономразвития РФ разработало законопроект, который позволит трансформировать действующие территории с особыми условиями для предпринимательской деятельности, сообщили ТАСС в министерстве.
ТАСС вчера в 13:27
Футбол
Сычёв подписал контракт с «Пюником»
RT на русском 06:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: отпахал почти 100 дней
Газета.Ru вчера в 10:45
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости вчера в 11:18
Общество
В Одессе начался марш равенства ЛГБТ
Рамблер 04:50
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Телеканал 360° 29 августа в 06:18
Политика
Трамп отказался от визита в Польшу
VSE42 Новости 29 августа в 20:48
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Автоспорт
Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Общество
Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения
30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.
Lenta.ru вчера в 19:08
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Армия и оружие
Сирийский Алеппо возвращается к довоенной жизни
Крупнейший сирийский мегаполис Алеппо постепенно восстанавливается после разрушительной войны.
Политика Сегодня 06:45
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24