Политика
Lenta.ruПутин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в субботу, 31 августа. Кадыров посетовал на то, что российский лидер давно не был в Грозном.
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Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки
Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета 10:29
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Общество
Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек
Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Общество
Основные работы по благоустройству Москвы завершат ко Дню города
Основные работы по благоустройству Москвы будут завершены ко Дню города, который отмечают в этом году 7 и 8 сентября, сейчас объем выполненных работ составляет 90%, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИА Новости 07:55
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Армия и оружие
ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля
В случае тотальной войны между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки планету Земля ждет ядерная зима, в результате которой человечество вымрет от голода.
Pravda.Ru 03:11
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Футбол
Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро.
Газета.Ru 10:46
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru вчера в 09:16
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в мире
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.
OAnews 29 августа в 04:11
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Армия и оружие
Сирийский Алеппо возвращается к довоенной жизни
Крупнейший сирийский мегаполис Алеппо постепенно восстанавливается после разрушительной войны.
Политика Сегодня 06:45
Политика
Фонды Британии потеряли миллиарды после отставки Мэй
Финансовые аналитики считают, что фонды Великобритании лишились около $4 млрд после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра королевства.
News.ru 07:59
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Футбол
«Оренбург» добыл первую победу в сезоне в матче с «Уфой»
"Оренбург" переиграл "Уфу" в матче 8-го тура РПЛ.
Soccer.ru 06:24
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Футбол
Игрок «Манчестер Сити» подарил футболку бездомному. Тот продал ее фотографу
Любопытно, что через некоторое время бездомный продал футболку местному фотографу.
Спорт-Экспресс 09:45