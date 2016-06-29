Политика
Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречуРБК 08:36
Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года. Об этом со ссылкой на внутреннюю записку сообщал Bloomberg. Обсуждение данного предложения состоится 6 июня.
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Как Дональд Трамп укрепил трансатлантические связи
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Больше не будет эксклюзивного оружия для различных платформ• Игра станет доступной в Steam и выйдет на Google Stadia.
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