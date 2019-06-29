Политика
Путин помог растерявшейся МеркельГазета.Ru 09:42
Российский глава Владимир Путин помог канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая растерялась, когда увидела его на встрече на полях G20. Видео опубликовало видеоагентство Ruptly.
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Политика
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Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
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Происшествия
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Находившиеся в салоне легковушки пять человек погибли, двое из них — дети.
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Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло убийство прямо в продуктовом магазине.
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Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала вопрос «мужчин для удовольствия»
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Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
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В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
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Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Общество
Сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым
Сотрудник сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner внес ясность в сообщения о пропаже рейсов в Крым.
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Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
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Люди застряли на аттракционе «Ракета» в парке Петербурга «Диво Остров»
Жители Петербурга сообщили, что посетители местного парка развлечений "Диво остров" застряли на аттракционе "Ракета" в субботу, 29 июня.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
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Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на австрийских сборах ЦСКА и рассказал, что попросил вратаря армейской команды Игоря Акинфеева, завершившего выступления за национальную команду, не менять телефон.
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В Москве началась прокладка первого газопровода под рекой
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Белявский завоевал золото в многоборье на Европейских играх
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Юлия Михалкова поделилась «секретами» женского счастья
Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в юмористической форме поделилась с подписчиками секретами женского счастья.
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