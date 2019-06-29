Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20РБК 11:20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло. На кадрах видно, как Меркель сначала вместе с президентом России посмотрела на часы, а затем направилась к той части стола, где должны были размещаться Путин и члены российской делегации.
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Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Происшествия
В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено в 21:25
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации
Почти миллиард рублей выделили из федерального бюджета и резервного фонда для выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства 29 июня.
Обновлено в 06:38
Футбол
Попов: Дзюба может перейти только в «Манчестер Сити»
Хавбек "Ростова" Ивелин Попов побелился мнением относительно того, кто из российских игроков мог бы перейти в английский "Манчестер Юнайтед", передает "Матч ТВ".
Обновлено в 20:55
Шоу-бизнес
Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи
По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
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Авто
Высокопроизводительную версию внедорожника Ford Bronco рассекретили
Появилась информация о высокопроизводительной модификации Ford Bronco Raptor.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин проводит встречу с Меркель на саммите G20
Президент России Владимир Путин встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Спорт
Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019
Обновлено в 10:08
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Украина получит от Франции 20 патрульных катеров
Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено в 19:09
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
Армия Турции нанесла удар по позициям в Сирии
Военнослужащие турецкой армии атаковали позиции на территории Сирии, с которых до этого наносились удары по наблюдательному пункту в Идлибе.
Обновлено вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Культура
"Случилась самая настоящая "подстава"!". В "Тавриде" не сдержали эмоций в ответ на постановку выходцев из "Гоголь-центра"
Обновлено в 09:24
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Игры
Игроки смогли выйти за пределы карты Red Dead Online и нашли там красочную пустыню
Обновлено 27 июня в 13:42
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено в 21:01
Политика
Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено в 09:37
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Космос
В ночь на пятницу россиян ожидает «непредсказуемый» звездопад
Обновлено 27 июня в 07:14
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Американские компании снова могут торговать с Huawei
Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи G20 в Токио рассказал, что отношение к компании Huawei изменится.
Обновлено в 10:02