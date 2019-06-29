Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20РБК 11:20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло. На кадрах видно, как Меркель сначала вместе с президентом России посмотрела на часы, а затем направилась к той части стола, где должны были размещаться Путин и члены российской делегации.

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

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