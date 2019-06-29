Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20РБК 11:20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло. На кадрах видно, как Меркель сначала вместе с президентом России посмотрела на часы, а затем направилась к той части стола, где должны были размещаться Путин и члены российской делегации.
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Меркель потерялась во времени и пространстве

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Появилась информация о высокопроизводительной модификации Ford Bronco Raptor.
Обновлено в 05:53
Политика

Путин проводит встречу с Меркель на саммите G20

Президент России Владимир Путин встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
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Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Общество

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На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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Военнослужащие турецкой армии атаковали позиции на территории Сирии, с которых до этого наносились удары по наблюдательному пункту в Идлибе.
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Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
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