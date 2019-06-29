Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20РИА Новости 21:42

Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
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Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

РИА Новости21:42

Меркель потерялась во времени и пространстве

Lenta.ru02:37

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

РБК11:20

Путин помог растерявшейся Меркель — видео

Пятый канал12:15

Путин помог растерявшейся Меркель

Газета.Ru09:42

Путин галантно пришел на помощь «потерявшейся» Меркель

URA.Ru12:01

Путин указал дорогу растерявшейся Меркель на G20 – кадры

Российский Диалог02:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Футбол

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 22:56
Политика

Путин: Либеральная идея изжила себя окончательно

Либеральная идея себя полностью изжила, поэтому сегодня либералы уже не могут диктовать свои условия кому-либо.
Обновлено 27 июня в 15:06
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Обновлено в 17:37
Происшествия

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото

Обновлено в 23:25
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки

«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
Обновлено в 11:51
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Общество

Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 22:41
Армия и оружие

ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории

Обновлено в 09:15
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг

Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39
Здоровье

На Кубани начинается неделя против абортов

В Краснодарском крае вновь пройдет акция «Подари мне жизнь!».
Обновлено в 02:01
Наука

Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью

Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

Хуситы вновь атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Джизан.
Обновлено в 17:29
Общество

Несколько часов в центре грузинской столицы продолжается Марш свободы

Обновлено в 15:01
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Обновлено в 21:21
Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Общество

Япония вернулась к коммерческому лову китов

Обновлено в 21:42
Политика

Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье

Обновлено в 22:09
Наука

У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено в 00:02
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц.
Обновлено в 23:01
ЖКХ

Воду отключат в Благовещенске с 1 по 3 июля

Воду отключат с с 22 часов 1 июля до 24 часов 3 июля.
Обновлено в 22:08
Общество

Дальневосточный медиафорум собрал журналистов со всей страны

Вчера в Якутске начал работу II Дальневосточный медиафорум.
Обновлено в 20:30
Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено 27 июня в 23:57
Общество

Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu)

Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.
Обновлено в 18:26
Происшествия

Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске

Обновлено в 21:28
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