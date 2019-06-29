Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20РИА Новости 21:42
Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
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Футбол
Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай
В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 22:56
Политика
Путин: Либеральная идея изжила себя окончательно
Либеральная идея себя полностью изжила, поэтому сегодня либералы уже не могут диктовать свои условия кому-либо.
Обновлено 27 июня в 15:06
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Обновлено в 17:37
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки
«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
Обновлено в 11:51
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Общество
Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну
Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 22:41
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено вчера в 19:23
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39
Здоровье
На Кубани начинается неделя против абортов
В Краснодарском крае вновь пройдет акция «Подари мне жизнь!».
Обновлено в 02:01
Наука
Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью
Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
Хуситы вновь атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Джизан.
Обновлено в 17:29
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Общество
В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Общество
Япония вернулась к коммерческому лову китов
Обновлено в 21:42
Политика
Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье
Обновлено в 22:09
Наука
У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами
На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено в 00:02
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц.
Обновлено в 23:01
ЖКХ
Воду отключат в Благовещенске с 1 по 3 июля
Воду отключат с с 22 часов 1 июля до 24 часов 3 июля.
Обновлено в 22:08
Общество
Дальневосточный медиафорум собрал журналистов со всей страны
Вчера в Якутске начал работу II Дальневосточный медиафорум.
Обновлено в 20:30
Общество
Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»
В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено 27 июня в 23:57
Общество
Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu)
Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске
Обновлено в 21:28