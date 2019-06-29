Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20РИА Новости 09:25

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть. На кадрах, опубликованных видеоагентством Ruptly, можно заметить, как она сверяет с президентом России часы, а затем идет не в ту сторону.
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Путин галантно пришел на помощь «потерявшейся» Меркель

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Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

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Путин указал дорогу растерявшейся Меркель на G20 – кадры

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Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

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Меркель потерялась во времени и пространстве

Lenta.ru02:37

Путин помог растерявшейся Меркель — видео

Пятый канал12:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
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Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Косвенная доля Ростеха в "Мегафоне" составляла 1,33%, госкорпорация получила ее в 2012 году.
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Американский глава отметил, что для него важнее качество сделки, чем скорость ее заключения Президент США Дональд Трамп заявил, что с оптимизмом смотрит на дальнейшие переговоры с Китаем по торговому соглашению, передает Интерфакс.
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Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
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Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Хэмилтон потеряет три позиции на старте «Гран-при Австрии»

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Общество

Температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд

"Умеренное потепление в начале предстоящей недели сменится очередным понижением температуры с высокой вероятностью частых дождей", - указал центр погоды.
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Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о российском коллеге Владимире Путине.
Обновлено в 17:30
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
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Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
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Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Опубликован топ-10 автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 19:55
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Иркутской области выделят 662 млн рублей из-за наводнения

Правительство выделяет Иркутской области 662 миллиона рублей на разовую единовременную помощь гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 08:27
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Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
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Самолет пропал с радаров в Доминиканской Республике

Небольшой самолет, на борту которого находились четыре человека, пропал с радаров в Доминиканской республике 29 июня.
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Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
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Происшествия

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Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде

Контролирующий безопасность полетов орган Канады пока не расследует инцидент, передает ТАСС.
Обновлено в 20:06
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Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
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