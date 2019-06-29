Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20РИА Новости 09:25

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть. На кадрах, опубликованных видеоагентством Ruptly, можно заметить, как она сверяет с президентом России часы, а затем идет не в ту сторону.

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

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