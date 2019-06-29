Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20РБК 11:20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло. На кадрах видно, как Меркель сначала вместе с президентом России посмотрела на часы, а затем направилась к той части стола, где должны были размещаться Путин и члены российской делегации.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Кино
Появился финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В сети появился новый трейлер боевика «Хоббс и Шоу», который выпустила киностудия Universal Pictures, ролик считается спин-оффом серии фильма «Форсаж».
Обновлено в 05:24
Кино
В Сети появился новый трейлер «Матрицы»
На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
Обновлено в 07:05
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Башкирии педофил пытался изнасиловать 8-летнюю девочку
В Башкирии в одной из деревень Федоровского района вечером 25 июня педофил напал на 8-летнюю девочка.
Обновлено в 09:39
Музыка
В Сети появилась неизданная песня Уитни Хьюстон
В Сети появился кавер песни Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда в исполнении певицы Уитни Хьюстон.
Обновлено в 09:03
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Общество
Брянский Милонов назвал Содомом спектакль с целующимися девушками
Провокационная постановка возмутила и брянского экс-лидера НОД и бывшего чиновника Александра Турыкина.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Подросток умер после вечеринки в Подмосковье
В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика
Путин приедет в затопленную Иркутскую область
Обновлено в 13:06
Игры
Названы лучшие весенние игры Steam
Компания Valve опубликовала список лучших новинок мая 2019 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam .
Обновлено в 04:21
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка
Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Футбол
Помощник Семака оценил сборы «Зенита» в Австрии
Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра прокомментировал работу команды на предсезонных сборах в Австрии.
Обновлено в 14:03
Игры
WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры
WSJ отмечает, что политика Sony в отношении независимых разработчиков заметно изменилась.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 14:12
Общество
Москва установила температурный рекорд
В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»
Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Музыка
Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night
Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Общество
Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду
Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено в 11:38