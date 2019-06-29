Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20РБК 11:20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло. На кадрах видно, как Меркель сначала вместе с президентом России посмотрела на часы, а затем направилась к той части стола, где должны были размещаться Путин и члены российской делегации.

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Происшествия Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Кино Появился финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В сети появился новый трейлер боевика «Хоббс и Шоу», который выпустила киностудия Universal Pictures, ролик считается спин-оффом серии фильма «Форсаж».

Кино В Сети появился новый трейлер «Матрицы» На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.

Кино Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2» Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.

Происшествия В Башкирии педофил пытался изнасиловать 8-летнюю девочку В Башкирии в одной из деревень Федоровского района вечером 25 июня педофил напал на 8-летнюю девочка.

Музыка В Сети появилась неизданная песня Уитни Хьюстон В Сети появился кавер песни Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда в исполнении певицы Уитни Хьюстон.

Общество Брянский Милонов назвал Содомом спектакль с целующимися девушками Провокационная постановка возмутила и брянского экс-лидера НОД и бывшего чиновника Александра Турыкина.

Происшествия Подросток умер после вечеринки в Подмосковье В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.

Происшествия В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.

Игры Названы лучшие весенние игры Steam Компания Valve опубликовала список лучших новинок мая 2019 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam .

Общество Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Политика BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Футбол Помощник Семака оценил сборы «Зенита» в Австрии Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра прокомментировал работу команды на предсезонных сборах в Австрии.

Происшествия Застрявшую в лифте женщину спасло вино Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Общество Москва установила температурный рекорд В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".

Армия и оружие Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат» Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.

Музыка Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.

Политика Климкин назвал главную проблему Украины Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.