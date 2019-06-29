Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20РБК 11:20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло. На кадрах видно, как Меркель сначала вместе с президентом России посмотрела на часы, а затем направилась к той части стола, где должны были размещаться Путин и члены российской делегации.
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Путин галантно пришел на помощь «потерявшейся» Меркель

URA.Ru12:01

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

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Газета.Ru09:42

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

РИА Новости09:25

Меркель потерялась во времени и пространстве

Lenta.ru02:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
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Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
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Появился финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

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Обновлено в 05:24
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На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
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Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Башкирии педофил пытался изнасиловать 8-летнюю девочку

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Музыка

В Сети появилась неизданная песня Уитни Хьюстон

В Сети появился кавер песни Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда в исполнении певицы Уитни Хьюстон.
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Политика

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Общество

Брянский Милонов назвал Содомом спектакль с целующимися девушками

Провокационная постановка возмутила и брянского экс-лидера НОД и бывшего чиновника Александра Турыкина.
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Происшествия

Подросток умер после вечеринки в Подмосковье

В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
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Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика

Путин приедет в затопленную Иркутскую область

Обновлено в 13:06
Игры

Названы лучшие весенние игры Steam

Компания Valve опубликовала список лучших новинок мая 2019 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam .
Обновлено в 04:21
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено в 11:37
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
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Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

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Льюиса Хэмилтона оштрафовали на три позиции за блокировку соперника

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65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка

Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Футбол

Помощник Семака оценил сборы «Зенита» в Австрии

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра прокомментировал работу команды на предсезонных сборах в Австрии.
Обновлено в 14:03
Игры

WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры

WSJ отмечает, что политика Sony в отношении независимых разработчиков заметно изменилась.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 14:12
Общество

Москва установила температурный рекорд

В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»

Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Музыка

Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night

Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Политика

Климкин назвал главную проблему Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Общество

Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду

Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
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