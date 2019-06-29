Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20РИА Новости 09:25
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть. На кадрах, опубликованных видеоагентством Ruptly, можно заметить, как она сверяет с президентом России часы, а затем идет не в ту сторону.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика
В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции
Обновлено в 12:15
Политика
Немецкий политик призвала к отмене санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Общество
Украинская нация признана самой сексуальной
Обновлено в 11:51
Происшествия
Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина
Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии
В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова поделилась «секретами» женского счастья
Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в юмористической форме поделилась с подписчиками секретами женского счастья.
Обновлено в 05:37
Автоспорт
Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Спорт
Арина Аверина победила на ЧР по художественной гимнастике в многоборье
Арина Аверина заняла первое место в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.
Обновлено в 11:07
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Футбол
Футболисты «Зенита» одержали две победы в один день
В рамках товарищеского матча на сборах в Австрии петербургский "Зенит" в субботу, 29 июня обыграл сербскую "Црвену Звезду" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 39-й минуте забил Сердар Азмун.
Обновлено в 12:35
Политика
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:15
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Ахмат» предложит контракты опальным Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 14:49
Политика
СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца
Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Политика
Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США
Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров лаконично поздравил сына Мартина с 7-летием
Правда, Филипп ограничился коротким текстом и фотографией Мартина. С днем рождения, сынок!❤️ — написал Филипп Киркоров.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции
Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21
Экономика
«Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца
Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика
В Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть трассу. Они не могут подать документы в избирком
В Санкт-Петербурге трое кандидатов в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть федеральную трассу.
Обновлено в 10:35