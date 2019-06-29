Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20РИА Новости 09:25

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть. На кадрах, опубликованных видеоагентством Ruptly, можно заметить, как она сверяет с президентом России часы, а затем идет не в ту сторону.

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Политика Немецкий политик призвала к отмене санкций против России Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.

Происшествия Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Происшествия Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова поделилась «секретами» женского счастья Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в юмористической форме поделилась с подписчиками секретами женского счастья.

Автоспорт Даниил Квят: «Квалификация была испорчена» Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".

Спорт Арина Аверина победила на ЧР по художественной гимнастике в многоборье Арина Аверина заняла первое место в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.

Кино Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2» Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.

Интернет «Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.

Футбол Футболисты «Зенита» одержали две победы в один день В рамках товарищеского матча на сборах в Австрии петербургский "Зенит" в субботу, 29 июня обыграл сербскую "Црвену Звезду" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 39-й минуте забил Сердар Азмун.

Политика «Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.

Общество В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Происшествия В Москве на Курском вокзале убили мужчину На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Политика СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.

Политика Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров лаконично поздравил сына Мартина с 7-летием Правда, Филипп ограничился коротким текстом и фотографией Мартина. С днем рождения, сынок!❤️ — написал Филипп Киркоров.

Происшествия Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.

Экономика «Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.

Политика В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.