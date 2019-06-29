Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20РИА Новости 09:25

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть. На кадрах, опубликованных видеоагентством Ruptly, можно заметить, как она сверяет с президентом России часы, а затем идет не в ту сторону.
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Путин галантно пришел на помощь «потерявшейся» Меркель

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Путин помог растерявшейся Меркель

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Путин выручил запутавшуюся в стульях Меркель

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Растерявшейся Меркель помог Путин — видео

REGNUM10:59

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

РБК11:20

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

РИА Новости09:25

Меркель потерялась во времени и пространстве

Lenta.ru02:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Общество

Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000

Обновлено в 10:08
Политика

В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции

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Немецкий политик призвала к отмене санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Общество

Украинская нация признана самой сексуальной

Обновлено в 11:51
Происшествия

Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина

Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова поделилась «секретами» женского счастья

Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в юмористической форме поделилась с подписчиками секретами женского счастья.
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Автоспорт

Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Спорт

Арина Аверина победила на ЧР по художественной гимнастике в многоборье

Арина Аверина заняла первое место в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.
Обновлено в 11:07
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Футбол

Футболисты «Зенита» одержали две победы в один день

В рамках товарищеского матча на сборах в Австрии петербургский "Зенит" в субботу, 29 июня обыграл сербскую "Црвену Звезду" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 39-й минуте забил Сердар Азмун.
Обновлено в 12:35
Политика

Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено вчера в 15:15
Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Москве на Курском вокзале убили мужчину

На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Ахмат» предложит контракты опальным Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 11:54
Армия и оружие

В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено вчера в 14:49
Политика

СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Политика

Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США

Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров лаконично поздравил сына Мартина с 7-летием

Правда, Филипп ограничился коротким текстом и фотографией Мартина. С днем рождения, сынок!❤️ — написал Филипп Киркоров.
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Происшествия

Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции

Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21
Экономика

«Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца

Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

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Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Авто

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Политика

В Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть трассу. Они не могут подать документы в избирком

В Санкт-Петербурге трое кандидатов в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть федеральную трассу.
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