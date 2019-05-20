Политика

Путин помиловал россиян и украинцаГазета.Ru 10:22

С гражданина Украины Сергей Гладкобородова была снята судимость за кражу, чтобы он мог посещать Россию для ухода за тяжелобольной матерью. В конце прошлого года Путин помиловал пятерых граждан.
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Владимир Путин подписал указ о помиловании четырех человек

Эхо Москвы11:30

Путин помиловал троих россиян и украинца

РБК10:47

Путин помиловал четверых осужденных

ТАСС09:52

Путин помиловал троих россиян и украинца

РИА Новости10:22

Путин помиловал четырёх осуждённых

RT на русском10:02

Путин помиловал осужденную 1935 года рождения

Lenta.ru09:56

Путин помиловал россиян и украинца

Газета.Ru10:22
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Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

Обновлено в 10:00
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Музыка

Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес

Французский шансонье испанского происхождения Нильда Фернандес ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Премьер-министр Украины объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.
Обновлено в 11:02
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено в 05:52
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Обновлено в 10:31
Происшествия

В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Наука

Ученым удалось создать самый громкий звук под водой

Группа ученых из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США смогла сгенерировать максимально возможный звук под водой.
Обновлено в 10:20
Авто

В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Гаджеты

Пользователи Huawei могут остаться без сервисов Google

Huawei сможет устанавливать на свои смартфоны операционную систему Google Android, но пользователи не будут получать ее обновлений.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Гаджеты

49-дюймовый игровой монитор Samsung CRG9 вышел в России

Обновлено в 07:05
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Здоровье

На юге области обнаружили некачественную «молочку»

Помимо челябинских компаний, в список попали производители из республики Татарстан, Башкирии, Самарской, Белгородской и Тульской областей, Алтайского края, Перми и Свердловской области.
Обновлено в 11:40
Политика

Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Происшествия

За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу

Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:02
Космос

Спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, который был изготовлен РКК «Энергия», впервые снял на видео поверхность нашей планеты в формате 4К, сообщила британская компания Sen, разработавшая видеосистему.
Обновлено в 13:00
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Политика

Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»

Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что присягнувшему сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы начать разговор по вопросу о Минских соглашениях с положения об обмене пленными по принципу "всех на всех".
Обновлено в 09:59
Религия

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Политика

Зеленский назвал своей первой задачей прекращение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность заявил, что его первейшей задачей будет прекращение боевых действий на востоке страны.
Обновлено в 04:37
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Космос

Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе

Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

О «поведении» украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского

Обновлено в 09:14
Политика

Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского

Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
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