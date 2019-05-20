Политика

Путин помиловал россиян и украинцаГазета.Ru 10:22

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации.
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Путин помиловал троих россиян и украинца

РИА Новости10:22

Путин помиловал троих россиян и украинца

РБК10:47

Путин помиловал россиян и украинца

Газета.Ru10:22

Владимир Путин подписал указ о помиловании четырех человек

Эхо Москвы11:30

Путин помиловал четырёх осуждённых

RT на русском10:02

Путин помиловал осужденную 1935 года рождения

Lenta.ru09:56

Путин помиловал четверых осужденных

ТАСС09:52
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Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского

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«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
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Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице.
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Эксперт объяснил, почему американские нефтяники стали обожать Трампа

Американские нефтяные компании любят Дональда Трампа, так как он выступает их глобальным лоббистом, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Обновлено в 14:04
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В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Политика

ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Политика

Министр обороны Украины ушел в отставку, понарошку разрушив Кремль

Обновлено в 14:30
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Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

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В центре Кемерова загорелся крупный автосалон

Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda.
Обновлено в 10:28
Политика

Кобылкин доложил Путину, как выполняется проект «Чистая страна»

Отдельно министр доложил главе государства об "очень тяжелых объектах" - "Игумново", "Черная дыра" и "Белое море" в Нижегородской области, где необходимо провести рекультивацию.
Обновлено в 07:55
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Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
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Политика

В Армении направили дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд

Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.
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Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
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В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав в марте представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.
Обновлено в 04:29
Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
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Google прекращает сотрудничество с Huawei

Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
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«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

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Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
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Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
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