Политика
Путин помиловал россиян и украинцаГазета.Ru 10:22
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации.
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Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленского раскритиковали за русский язык во время инаугурации
Писательница отметила, что в стране живут представители множества национальностей со своими языками, поэтому непонятно, почему Зеленский выбрал именно русский, информирует РИА Новости.
Обновлено в 09:57
Общество
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Политика
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Футбол
Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерниками
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 08:12
Музыка
Из-за скандала с победителем итоги Евровидения могут отменить
Обновлено вчера в 21:36
Наука
Ученые смогли создать самый громкий звук под водой
Обновлено в 04:00
Происшествия
Забравшийся на вершину Эйфелевой башни мужчина угрожает сброситься
Мужчина, который залез на вершину Эйфелевой башни в Париже, заявил спасателям, что намерен сброситься вниз.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Кино
Онлайн-кинотеатры обяжут отчитываться о показах и зрителях
Новые поправки обяжут сдавать данные онлайн-кинотеатры, а также другие интернет-сервисы и сайты, которые показывают фильмы.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Омской области мать избила сына и привязала его на ночь к столбу
«Женщина ремнем избила сына за то, что он прогулял уроки, после чего привязала его в сарае к столбу, а для того, чтобы ребенок не звал на помощь, в рот ему затолкала носки и завязала марлевой повязкой, после этого выключила свет и, закрыв хозяйственную постройку на замок, оставила на ночь», — сообщили детали жуткой истории правоохранители.
Обновлено в 01:49
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР уничтожила беспилотник украинских силовиков
Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), проводивший разведку в районе села Сокольники Славяносербского района.
Обновлено в 09:18
Авто
В России запускают серийное производство электромобилей Zetta
Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Политика
Журналисты «Коммерсанта» обратились к читателям в связи с увольнениями
Журналисты Издательского дома "Коммерсант" опубликовали в фейсбуке журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Политика
Лавров передал Помпео письмо от детей арестованной в США Осиповой
"Министр Лавров во время переговоров с Майклом Помпео 14 мая передал ему обращение от детей Осиповой, которое было адресовано министерству иностранных дел России и в госдепартамент США", - сказал Брод.
Обновлено в 13:29