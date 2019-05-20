Политика
Путин помиловал россиян и украинцаГазета.Ru 10:22
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации.
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Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
"Пользуюсь метро как настоящий босс", — написала тогда Честейн. В отличие от своей коллеги, Джеймс МакЭвой не был многословен.
Обновлено в 04:35
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено в 13:17
Авто
АвтоВАЗ массово отзывает Lada Largus
Концерн АвтоВАЗа официально объявил об отзыве автомобилей Lada Largus, так речь идет о моделях, которые были реализованы с ноября 2017 года.
Обновлено в 10:21
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено в 19:00
Здоровье
Куриные желудки с антибиотиками едва не попали на столы приморцев
«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора при проведении исследований желудков цыплят-бройлеров популярного производителя из Белгородской области обнаружила опасные остатки лекарственных средств.
Обновлено в 21:15
Авто
Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу
Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.
Обновлено в 22:05
Происшествия
Пожар на складе пиломатериалов в Томске потушен спустя 17 часов
Крупный пожар на складе пиломатериалов на севере Томска полностью ликвидирован спустя почти 17 часов; в тушении пожара были задействованы 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 21:37
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель
В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено в 06:35
Здоровье
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено в 21:56
Экономика
Эксперты Avito выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды
Велосипед в России за год стал на 3,3% доступнее, сейчас его средняя стоимость составляет 12,15 тысячи рублей, выяснили эксперты сервиса объявлений Avito в преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
Обновлено в 20:16
Футбол
«Интер» нацелился на Боатенга, «Бавария» оценивает игрока в € 20 млн
«Бавария» оценивает своего игрока в € 20 млн, однако готова обсудить цену с нерадзурри.
Обновлено в 17:56
Происшествия
На американской подлодке произошел сексуальный скандал
Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, который произошел на подводной лодке USS Florida ВМС США в июне 2018 года.
Обновлено в 12:52
Здоровье
Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились
Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено в 15:31
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес
Борисов открыл тайну проклятых бриллиантов Зыкиной
В одном из прошлых выпусков программы выяснилось, что племянница артистки Екатерина Зыкина хранит в банковской ячейке серьги с бриллиантами, которые достались ей в наследство от знаменитой тети.
Обновлено в 09:54
Политика
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено в 12:26
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги
Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Футбол
«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя в матче чемпионата России
Матчем в Казани между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи" завершилась программа 29-го тура чемпионат России по футболу.
Обновлено в 13:52