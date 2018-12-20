Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации. Согласно указам, Александр Артюх, Виктор Свободин, Борис Небреев и Олег Тараненко освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Политика Политика Началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина В столичном Центре международной торговли началась традиционная большая пресс-конференция президента Владимира Путина.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп прокомментировал вывод войск США из Сирии Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о выводе американских войск из Сирии, отметив, что оно не было «неожиданным».

Политика Политика Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян Россияне с начала 2019 года будут платить дополнительный сбор за выдачу многократной визы для деловых или туристических поездок в США.

Политика Политика Рада приняла закон о переименовании УПЦ Канонической церкви дадут четыре месяца У канонической Украинской православной церкви будет четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав, отсчет этого срока начнется с момента вступление в силу документа о переименовании УПЦ, который приняла Рада.

Политика Политика Симоньян дала наставление девушке перед интервью с Путиным Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась с семнадцатилетней Региной Парпиевой, которая возьмет интервью у Владимира Путина, особенностями профессии журналиста.

Политика Политика США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.

Политика Политика Путин назвал пенсионную реформу неизбежной Президент России Владимир Путин заявил на своей традиционной пресс-конференции, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста.

Политика Политика Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой задачей спецслужб Ключевой и важной задачей спецслужб является борьба с терроризмом, внедрение новых техсредств, сказал президент РФ Владимир Путин.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.

Политика Политика Шнуров написал стихотворение о женитьбе Путина

Политика Политика Путин прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер» Если частные военные компании не нарушают норм российского законодательства, то они имеют право действовать в любой точке планеты.

Политика Политика RT в Великобритании грозит штраф в 250 тыс. фунтов или отзыв лицензии Британский медиарегулятор Ofcom, ранее объявивший, что увидел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности, может применить против RT ряд мер, включая штраф в размере 250 тыс. фунтов (21,3 млн) стерлингов или отзыв лицензии.

Политика Политика Путин назвал штампом обвинения России в стремлении управлять миром Президент России Владимир Путин назвал обвинения в адрес России в стремлении управлять миром "штампом, который навязывается западному обществу".

Армия и оружие Армия и оружие Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160 Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160.