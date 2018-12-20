Политика

Путин помиловал пятерых осужденных россиян
Газета.Ru
15:31

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.
Газета.Ru15:31

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Президент РФ Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян

Эхо Москвы14:03

Путин помиловал пятерых россиян

РИА Новости12:41

Пятеро осужденных россиян помилованы президентом РФ

Интерфакс12:12

Путин помиловал пятерых человек

Ведомости11:47

Путин помиловал пятерых осужденных

ТАСС11:22

Президент России Владимир Путин помиловал пятерых россиян

РЕН ТВ11:21

Путин подписал указы о помиловании пяти граждан

Говорит Москва11:28
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Политика

Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии

Владимир Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии.
Обновлено в 11:40
Политика

Стоимость многократной визы в США для россиян вырастет почти вдвое

Ранее сообщалось, что с сентября 2017 года по август 2018 года россияне получили 136,1 тыс. неиммиграционных (туристических, учебных, деловых и т.д.) виз в США.
Обновлено в 14:02
Политика

Путин начал большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин начал в Москве ежегодную большую пресс-конференцию, она станет первой в его нынешнем президентском сроке и 14-й за все время руководства страной.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям

Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Обновлено в 14:15
Политика

Депутат рады связал драку парламентариев с «бесовскими силами»

Обновлено в 15:05
Политика

США обвинили хакеров из Китая в атаках на лаборатории НАСА и ВМС

Как сообщил на брифинге в связи с выдвижением обвинений прокурор южного округа Нью-Йорка Джеф Берман, где возбуждено дело против обвиняемых, целями их атак также стали компании и правительственные органы, в том числе "лаборатории НАСА, министерство энергетики и ВМС США".
Обновлено в 11:23
Политика

Британия и Польша договорились еще крепче дружить против России

Британия и Польша на консультациях в Лондоне приняли решение летом 2019 года еще шире консультироваться по вопросам борьбы с «враждебными действиями» России, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление британского МИД по итогам встреч с польской стороной.
Обновлено в 13:48
Политика

В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.
Обновлено в 14:00
Политика

Венесуэла и Колумбия взаимно высылают сотрудников посольств

МИД Венесуэлы не уточняет должность высылаемого сотрудника посольства.
Обновлено в 14:59
Политика

Небензя заявил, что момент для снятия западных санкций с Сирии настал

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Запад отказаться от новых политизированных условий для снятия санкций с Сирии и помощи в восстановлении страны.
Обновлено в 12:50
Политика

Путин поделился своими музыкальными предпочтениями

Президент РФ Владимир Путин признался, что любит классические музыкальные произведения, а стиль heavy metal для него тяжеловат.
Обновлено в 09:09
Политика

Трамп не подпишет временный закон о бюджете

Президент США Дональд Трамп не подпишет временный закон о бюджете, который может предотвратить остановку работы части федерального правительства, заявил в четверг лидер республиканцев в сенате, его спикер Пол Райан.
Обновлено в 15:47
Политика

Путин назвал пенсионную реформу неизбежной

Президент России Владимир Путин заявил на своей традиционной пресс-конференции, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста.
Обновлено в 07:29
Политика

Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой задачей спецслужб

Ключевой и важной задачей спецслужб является борьба с терроризмом, внедрение новых техсредств, сказал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 10:47
Политика

В Госдуме ответили на требование Германии вернуть Эберсвальдский клад

Напомним, что 19 декабря посольство Германии потребовало от России вернуть вывезенные во время Второй мировой войны культурные ценности.
Обновлено в 15:40
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