Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.

Армия и оружие Армия и оружие CNN: США выведут из Афганистана семь тысяч военных США выведут из Афганистана около семи тысяч военных, сообщает CNN.

Армия и оружие Армия и оружие Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур «21 декабря в 3:20 мск с космодрома Байконур успешно осуществлён пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — указывается в заявлении.

Политика Политика Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения подконтрольной украинским властям части Донецкой области.

Политика Политика Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России с 1 января 2019 года увеличится со 160 до 303 долларов, то есть почти вдвое.

Политика Политика США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.

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Политика Политика Верховная рада лишила каноническую УПЦ ее названия Верховная рада обязала Украинскую православную церковь указать в своем названии принадлежность к Московскому патриархату.

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Армия и оружие Армия и оружие Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.

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