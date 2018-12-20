Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.

Политика Политика Глава Пентагона уходит в отставку По словам президента, глава Пентагона покинет пост в конце февраля 2019 года. Мэттис проработал в администрации Трампа два года.

Армия и оружие Армия и оружие Небензя прокомментировал заявление о выводе войск США из Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление о выводе войск США из Сирии.

Политика Политика Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей

Политика Политика Стоимость многократной визы в США для россиян вырастет почти вдвое Ранее сообщалось, что с сентября 2017 года по август 2018 года россияне получили 136,1 тыс. неиммиграционных (туристических, учебных, деловых и т.д.) виз в США.

Политика Политика Законопроект о лишении УПЦ названия внесли на рассмотрение Рады Законопроект, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее названия, внесен на рассмотрение Верховной рады в четверг.

Политика Политика Венесуэла «по принципу взаимности» выслала колумбийского дипломата В заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы говорится, что власти страны, принимая такое решение, руководствовались «принципом взаимности».

Политика Политика Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться

Политика Политика В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт «Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.

Армия и оружие Армия и оружие С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

Политика Политика В США двух хакеров обвинили в кибератаках в интересах Китая Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула обвинения двум хакерам, якобы связанным с китайский разведкой, которые вели шпионские действия в отношении десятков американских компаний.

Политика Политика Регина Парпиева пообщалась с Владимиром Путиным После большой пресс-конференции Владимир Путин исполнил желание 17-летней Регины Парпиевой и дал ей интервью.

Армия и оружие Армия и оружие Военные Израиля начали разрушение тоннелей «Хезболлы» Армия Израиля начала разрушение тоннелей шиитского движения «Хезболла» на израильско-ливанской границе, 20 декабря передает агентство Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.