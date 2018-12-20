Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.

Армия и оружие Армия и оружие WSJ: США могут сократить свой воинский контингент в Афганистане Администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане.

Политика Политика Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.

Армия и оружие Армия и оружие С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур в Казахстане, сообщают российские информагентства со ссылкой на Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ

Политика Политика Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Политика Политика США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.

Политика Политика Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России с 1 января 2019 года увеличится со 160 до 303 долларов, то есть почти вдвое.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.

Политика Политика Рада приняла законопроект о лишении УПЦ названия Верховная рада приняла закон, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее названия.

Политика Политика В Европарламенте уход США из Сирии назвали «подарком» Кремлю Комментируя решение американского президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии, Верхофстадт написал: ИА REGNUM, комментируя решение Трампа по выводу контингента из Сирии, американский конгрессмен Эрик Суолуэлл заявил, что глава государства кладет подарок в "рождественский носок" Путину.

Политика Политика В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт «Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.

Политика Политика Более 100 человек за два дня вышли из идлибской зоны деэскалации Более 100 человек вышли из идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска "Абу аль-Духур" за два дня работы гуманитарного коридора, заявил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Павел Матренинский.

Политика Политика Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться

Политика Политика «Момент настал». Небензя напомнил Западу о его обещаниях по Сирии Настал подходящий момент для снятия с Дамаска западных санкций, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по политическому урегулированию в Сирии.