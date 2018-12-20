Политика
Путин помиловал пятерых осужденных россиян
Путин помиловал пятерых осужденных россиянГазета.Ru15:31
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.
Газета.Ru15:31
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 23:08, Ашберн
Армия и оружие
WSJ: США могут сократить свой воинский контингент в Афганистане
Администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане.
Обновлено в 17:14
Политика
Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко
Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником
Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур в Казахстане, сообщают российские информагентства со ссылкой на Минобороны.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ
Обновлено в 18:45
Политика
Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа
Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 22:41
Политика
США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках
США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.
Обновлено в 10:52
Политика
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое
Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России с 1 января 2019 года увеличится со 160 до 303 долларов, то есть почти вдвое.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям
Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Обновлено в 14:15
Политика
Рада приняла законопроект о лишении УПЦ названия
Верховная рада приняла закон, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее названия.
Обновлено в 07:17
Политика
В Европарламенте уход США из Сирии назвали «подарком» Кремлю
Комментируя решение американского президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии, Верхофстадт написал: ИА REGNUM, комментируя решение Трампа по выводу контингента из Сирии, американский конгрессмен Эрик Суолуэлл заявил, что глава государства кладет подарок в "рождественский носок" Путину.
Обновлено в 21:22
Политика
В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт
«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.
Обновлено в 14:00
Политика
Более 100 человек за два дня вышли из идлибской зоны деэскалации
Более 100 человек вышли из идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска "Абу аль-Духур" за два дня работы гуманитарного коридора, заявил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Павел Матренинский.
Обновлено в 21:03
Политика
Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться
Обновлено в 17:33
Политика
«Момент настал». Небензя напомнил Западу о его обещаниях по Сирии
Настал подходящий момент для снятия с Дамаска западных санкций, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по политическому урегулированию в Сирии.
Обновлено в 17:35
Политика
Песков оценил отношение Путина к философии Хаммурапи
Философия Хаммурапи вряд ли близка президенту России Владимиру Путину, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 21:35