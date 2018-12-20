Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации. Согласно указам, Александр Артюх, Виктор Свободин, Борис Небреев и Олег Тараненко освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

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Армия и оружие Армия и оружие США прекращают воздушные удары по «ИГ» в Сирии Вашингтон прекращает нанесение воздушных ударов по позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии.

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Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о максимальном укреплении линии обороны Украины Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.

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