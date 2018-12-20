Политика
Путин помиловал пятерых осужденных россиян
Путин помиловал пятерых осужденных россиянРБК11:44
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации. Согласно указам, Александр Артюх, Виктор Свободин, Борис Небреев и Олег Тараненко освобождены от дальнейшего отбывания наказания.
РБК11:44
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Политика
Началась большая пресс-конференция Владимира Путина
В Москве началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
США прекращают воздушные удары по «ИГ» в Сирии
Вашингтон прекращает нанесение воздушных ударов по позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии.
Обновлено в 09:12
Политика
Верховная рада приняла законопроект о лишении УПЦ названия
Документ обязывает каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата указывать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 08:13
Политика
Минюст США обвинил двух граждан КНР в хакерских атаках
Минюст США обвинил двух граждан КНР в хакерских атаках на компании США.
Обновлено в 12:15
Политика
Небензя оценил политическое урегулирование конфликта в Сирии
Ситуация в политическом урегулировании конфликта в Сирии изменилась в лучшую сторону, Россия рассчитывает, что западные страны в связи с этим снимут санкции с Дамаска, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Обновлено в 12:17
Политика
Путин поделился своими музыкальными предпочтениями
Обновлено в 09:09
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер»
Если частные военные компании не нарушают норм российского законодательства, то они имеют право действовать в любой точке планеты.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин назвал пенсионную реформу неизбежной
Президент России Владимир Путин заявил на своей традиционной пресс-конференции, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста.
Обновлено в 07:29
Политика
RT признали виновным в нарушении правил вещания Великобритании
Российский телеканал RT признан виновным в нарушении правил вещания Великобритании. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 04:50
Политика
Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой задачей спецслужб
Ключевой и важной задачей спецслужб является борьба с терроризмом, внедрение новых техсредств, сказал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Порошенко заявил о максимальном укреплении линии обороны Украины
Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.
Обновлено в 08:45
Политика
Поручение Путина ускорит решение проблемы обманутых дольщиков
Петербургская активистка Алла Андреева на мероприятии присутствовала от «Рязанской областной газеты» и привлекла внимание президента Путина к ситуации с обманутыми дольщиками в Северной столице.
Обновлено в 10:29
Политика
Госдума отказалась от новогоднего корпоратива
Новогоднего корпоратива для депутатов в этом году не будет, сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Обновлено в 08:31
Политика
Трамп не хочет подписывать временный бюджет США
Президент США Дональд Трамп не хочет подписывать временный бюджет, принятый сенатом в ночь на четверг, 20 декабря, так как в нем не учитываются его требования по финансированию безопасности на границе.
Обновлено в 12:02
Политика
Шнуров написал стихотворение о женитьбе Путина
Обновлено в 12:37