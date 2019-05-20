Политика
Путин помиловал четверых осужденныхТАСС вчера в 09:52
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин. Указы о помиловании этих граждан опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить114
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент России помиловал нескольких осужденных за уголовные преступления
Комсомольская правдавчера в 19:07
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия
В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель
В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Юрий Беляев: «Был плохим отцом, потому что я артист»
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
В Екатеринбурге начнут ювелирно выжигать рак изотопами
В Центре ядерной медицины в Екатеринбурге представили второй ПЭТ/КТ-сканер.
Обновлено вчера в 09:27
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 15:55
Экономика
Бьют по Huawei, страдают все. Акции Apple упали на 4%
От очередного обострения торговой войны с Китаем пострадал даже глобальный конкурент Huawei, корпорация Apple.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол
Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро
Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей
Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей В семье Жирковых уже стало традицией отмечать дни рождения на широкую ногу.
Обновлено вчера в 19:01
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Росгеология займется поиском меди и золота на Дальнем Востоке
В Приамурье на участке Соловьевском будут искать золото, в Хабаровском крае работы пройдут на Ямтульском и Ходжарском поисковых участках с золото-кварцевым и золото-меднопорфировым типами оруденения.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Боевики попытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 15:31
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Зеленский распустил украинский парламент на инаугурации
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании
В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:13
Кино
Последний эпизод сериала «Игра престолов» поставил рекорд
Последний эпизод сериала «Игра престолов» установил рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.
Обновлено вчера в 21:41
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Депутата Думы Нижнеудинска поймали пьяным за рулем
Уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено в отношении депутата Думы Нижнеудинска.
Обновлено вчера в 22:50
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных
Обновлено вчера в 07:36
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено вчера в 08:54
Футбол
Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола
Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%
Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:57
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова выступила за публичную демонстрацию нижнего белья
Чехова пожаловалась, что ее красивое нижнее белье видит только зеркало.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено вчера в 11:26
Экономика
Банк обвинил Минкульт в нарушении конкуренции
Участники рынка видят в подобных письмах нарушение конкуренции. Обращение в Минфин и ФАС направил банк «Санкт-Петербург».
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии
Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33