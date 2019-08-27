Политика
Lenta.ruПутин показал Эрдогану лимузин Aurus
Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:16, Вашингтон
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Происшествия
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:1 (1-й тайм)
REGNUM 02:10
Политика
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета 14:38
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
В 2015-2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
RT на русском 15:05
Политика
Санкции против «Северного потока-2» нанесут удар по экономике США
Соответственно, если Вашингтон примет против них санкции, то США лишатся узкопрофильных и профессиональных организаций в этой отрасли.
Госновости 09:11
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Кино
ВЦИОМ назвал любимые кинематографические жанры россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в ходе которого выяснилось, какие жанры в кинематографе больше всего любят россияне.
Вечерняя Москва 14:52
Кино
Россияне увидят фильм «Ленин. Неизбежность» 31 октября
Помимо Бондарчука и Миронова, роли в фильме достались Максиму Матвееву, Александру Балуеву, Дарье Екамасовой, Виктории Исаковой и Паулине Андреевой.
Аргументы и Факты 09:44
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Экономика
«Алроса» может выплатить дивиденды за полугодие по 3,84 рубля
Наблюдательный совет АК "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года по 3,84 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Вестник золотопромышленника 08:49
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Интернет
Microsoft вновь заподозрили в сборе личных данных в Нидерландах
«Проверка выявила, что компания удаленно собирает информацию о пользователях, что может являться нарушением правил защиты личных данных»,— сказано в отчете.
Коммерсантъ 10:18
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Экономика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Происшествия
Под Ростовом начался крупный ландшафтный пожар
Под Ростовом-на-Дону полыхает крупный ландшафтный пожар. По словам очевидцев, горит сухая трава и камыш.
Российская газета 13:42
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.
РБК 11:11
Политика
Путин и Эрдоган открыли МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыли на международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Телеканал 360° 05:48
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» пригнали танк Т-55 к стадиону в Белграде
Фанаты белградской "Црвены Звезды" подвезли к домашнему стадиону команды советский танк Т-55.
Pravda.Ru 11:23
Происшествия
Александр Друзь отреагировал на информацию о ДТП со своим участием
Александр Друзь отреагировал на информацию о ДТП со своим участием Об этом сообщает РЕН ТВ.
Экспресс газета 14:59
Политика
Еще один американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию
Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию, сообщается на его сайте.
Газета.Ru 14:58
Политика
Владимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»
Говорит Москва 11:44
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22