Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.

Происшествия На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Политика Появилось видео нестандартной посадки Су-57 Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.

Политика Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов В 2015-2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Политика Санкции против «Северного потока-2» нанесут удар по экономике США Соответственно, если Вашингтон примет против них санкции, то США лишатся узкопрофильных и профессиональных организаций в этой отрасли.

Происшествия Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.

Кино ВЦИОМ назвал любимые кинематографические жанры россиян Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в ходе которого выяснилось, какие жанры в кинематографе больше всего любят россияне.

Кино Россияне увидят фильм «Ленин. Неизбежность» 31 октября Помимо Бондарчука и Миронова, роли в фильме достались Максиму Матвееву, Александру Балуеву, Дарье Екамасовой, Виктории Исаковой и Паулине Андреевой.

Экономика «Алроса» может выплатить дивиденды за полугодие по 3,84 рубля Наблюдательный совет АК "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года по 3,84 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Интернет Microsoft вновь заподозрили в сборе личных данных в Нидерландах «Проверка выявила, что компания удаленно собирает информацию о пользователях, что может являться нарушением правил защиты личных данных»,— сказано в отчете.

Религия Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы 28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.

Экономика СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.

Происшествия Под Ростовом начался крупный ландшафтный пожар Под Ростовом-на-Дону полыхает крупный ландшафтный пожар. По словам очевидцев, горит сухая трава и камыш.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Происшествия МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.

Политика Путин и Эрдоган открыли МАКС-2019 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыли на международный авиационно-космический салон МАКС-2019.

Происшествия Александр Друзь отреагировал на информацию о ДТП со своим участием Александр Друзь отреагировал на информацию о ДТП со своим участием Об этом сообщает РЕН ТВ.