Политика
Lenta.ruПутин показал Эрдогану лимузин Aurus
Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:49, Вашингтон
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Космос
На поверхности Рюгу увидели подобные хондритам камни
Индикатор вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Семья Джигана не смогла улететь из Майами
Последние несколько недель семья Джигана проводит в Майами. Однако вернуться на родину к началу учебного года у них не получится.
StarHit.ru 15:00
Здоровье
Беглов открыл в Купчино после ремонта детскую «бережливую поликлинику»
Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением Беглова в скором времени все городские поликлиники должны перейти на бережливые технологии — это 75 детских и 35 взрослых поликлиник Петербурга.
78.ru 08:13
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Политика
Владимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»
Говорит Москва 11:44
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Финансы
Курс евро подскочил до 74 рублей
Курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск растет на 64 копейки — 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей; курс доллара увеличивается на 59 копеек, до 66,66 рубля.
РИА Новости 13:33
Политика
Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту
Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Происшествия
Девушка упала с высоты 25 метров во время занятия йогой и выжила
В субботу, 24 августа, 23-летняя Алекса Терразас (Alexa Terrazas) выполняла на балконе опасную позу йоги, поскользнулась и упала с высоты 25 метров.
Lenta.ru 13:57
Армия и оружие
Обнаружены останки 17 красноармейцев, погибших на Халхин-Голе
Останки 17 солдат Красной Армии, погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол в Монголии 80 лет назад, обнаружены поисковым отрядом Восточного военного округа.
МИР 24 04:36
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Здоровье
Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма
Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма, об этом РИА34 сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
РИА34 14:00
Общество
Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на образце надгробия
Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина случайно обнаружила в одном из фотосалонов города свою фотографию на образце надгробия.
Вечерняя Москва 08:02
Общество
Минимальную пенсию в Москве с 1 сентября повысили до 19,5 тыс. рублей
Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тысячи рублей в месяц - до 19,5 тысяч рублей.
Интерфакс 09:13
Армия и оружие
Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.
iReactor вчера в 14:21
Экономика
Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики
Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
ТАСС 13:12
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева приобрела авто под цвет маникюра
«Выбираю машину под цвет ногтей», - говорит Анастасия Ивлеева в социальной сети Instagram, продемонстрировав маникюр в тон иномарке.
RuNews24.ru 07:32
Происшествия
В Петербурге злоумышленник напал на таксиста и угнал его машину
Инцидент произошел, когда водитель KIA Cerato заехал за клиентом на улицу Ленсовета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 11:50
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32