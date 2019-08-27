Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин показал Эрдогану лимузин Aurus

Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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