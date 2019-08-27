Политика
Lenta.ruПутин показал Эрдогану лимузин Aurus
Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Газета.Ru 09:57
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru вчера в 15:18
Авто
Складной электроскутер Hyundai получил запас хода в 20 км
Актуальные Новости 12:13
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Общество
Дочь Юрия Гагарина высоко оценила саратовский аэропорт «Гагарин»
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 27 августа, в торжественной обстановке была открыта памятная табличка с автографом первого космонавта.
КП - Саратов 09:53
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 12:29
Футбол
Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА
Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.
Чемпионат 13:26
Технологии
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
Lenta.ru 12:24
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Наука
Древний вид насекомых назвали в честь Буратино
Стоит отметить, что называть новые биологические виды в честь персонажей из волшебных миров — сравнительно распространенная практика, хотя чаще всего подобных имен удостаиваются ныне существующие животные и растения.
Московский Комсомолец 11:36
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Футбол
ЦСКА согласовал контракт с Комличенко
Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта.
Московский Комсомолец 10:10
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Здоровье
Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом
Число пациентов с сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23 процента.
Lenta.ru 03:01
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Политика
Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7
Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Футбол
Давиташвили и Кварацхелия вызваны в сборную Грузии
Два футболиста «Рубина» Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия вызваны в состав национальной сборной Грузии, сообщает сайт казанского клуба.
Kazanfirst.ru 08:27
Кино
Стал известен облик подружки Лунтика
Мойка78 11:21
Здоровье
Почти 90% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России
В России около 90% пациентов с онкологическими заболеваниями покупали незарегистрированные препараты.
РБК 10:43
Общество
Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме
Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
RT на русском 09:24
Общество
Pornhub снял «самое грязное в мире видео»
Lenta.ru 13:13
Происшествия
В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна
Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.
РИА Новости 12:21