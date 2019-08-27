Политика
Политическая ЭкспертизаПутин показал Эрдогану Су-57 на авиасалоне МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57. Об этом стало известно в ходе визита глав государств на Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019).
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