Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин показал Эрдогану Су-57 на авиасалоне МАКС-2019

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57. Об этом стало известно в ходе визита глав государств на Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019).
Читать в источнике
Комментировать460

Подробнее о событии

Путин ответил на вопрос Эрдогана о покупке Су-57

Известиявчера в 20:38

Что произошло за день: вторник, 27 августа

Интерфаксвчера в 14:01

Путин на вопрос Эрдогана о Су-57 ответил словами «можете купить»

РБКвчера в 09:06

Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57

ТАССвчера в 09:14

Путин предложил туркам полетать на Су-30СМ

Lenta.ruвчера в 11:03

Путин ответил на вопрос Эрдогана о покупке Су-57

РИА Новостивчера в 12:23

Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57

RT на русскомвчера в 10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:52, Вашингтон
Наука

Немецкие орнитологи нашли смысл в вороньем карканье

Орнитологи доказали, что черные вороны издают звуки не произвольно, как считалось ранее, а сознательно.
Народные новости 17:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева назначила свою преемницу на эстраде

Певица Алла Пугачева навлекла на себя гнев общества тем, что назначила свою преемницу.
GreatLove 11:04
Общество

В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей

Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей.
Российская газета 10:21
Финансы

Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти

По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru 17:46
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Общество

Во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Театры

Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ

В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец 05:31
Происшествия

В Новосибирске на людей обрушилась стена здания

В Новосибирске идет спасательная операция. Там на людей обрушилась стена здания, находящего на реконструкции.
ToDay News Ufa 16:48
Происшествия

Жительница Волосово скрыла вич-статус при сдаче донорской крови

В Ленинградской области 40-летняя жительница Волосово решила стать донором несмотря на то, что знала о своем вич-статусе.
Регион online 04:36
Происшествия

В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Политика

Украинский суд освободил Кирилла Вышинского

Lenta.ru 06:28
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Авто

Обновленный универсал Volvo V90 впервые попал на фото

Фотошпионы впервые заметили и сняли обновлённый универсал Volvo V90.
За рулем Кубань 10:55
Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Авто

АвтоВАЗ снижает скорость конвейера

Движок 09:42
Общество

Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости 18:38
Гаджеты

Google перенесет во Вьетнам производство смартфонов Pixel

Как удалось узнать у своих источников изданию Nikkei, американская компания намерена перенести производство смартфонов из Китая во Вьетнам.
Astera 11:58
Космос

Застрахованный робот Федор пристыковался к МКС

Как уже сообщало АСН, "Союз МС-14" после успешного старта 22 августа не смог состыковаться с МКС в субботу 24 августа.
Агентство страховых новостей вчера в 02:18
Здоровье

В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 15:40
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Здоровье

Врачи рассказали об опасности чрезмерного употребления орехов

Эксперты рассказали, какой вред получает организм от чрезмерного употребления орехов.
iReactor 20:54
Кино

Трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип появился в сети

Профиль 12:52
Здоровье

Эксперты рассказали о действенной экстремальной «пещерной» диете

Planet Today 12:23
Шоу-бизнес

Мария Миронова во второй раз станет мамой

Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице

Российская газета 10:08
Футбол

«Ювентус» вышел на 3-е место по популярности в Instagram

Туринский клуб опередил по этому показателю «Манчестер Юнайтед» и вышел на 3-е место среди футбольных клубов.
Спорт-Экспресс 21:11
Технологии

Во Франции раскрыта заразившая 850 тысяч компьютеров хакерская сеть

Вирус распространяла хакерская группировка, которая действует уже несколько лет.
Astera 13:43
Экономика

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
Международный авиационно-космический салон - 2019 (МАКС)Больше новостей по теме
Главное