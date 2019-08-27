Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин показал Эрдогану лимузин Aurus

Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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Путин показал Эрдогану Aurus и его «летающую версию»

ТК Звезда09:39

Путин показал Эрдогану лимузин Aurus (видео)

ТВ Центр09:04

Путин показал Эрдогану лимузин Aurus

Lenta.ru08:24

Вслед за С-400 Эрдоган захотел присоединиться к производству российского Aurus

Царьград08:50

Путин на МАКС показал Эрдогану «летающий Aurus»

Life.ru08:04
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Общество

Власти обжалуют решение суда о незаконном отказе в митинге 31 августа

Московские власти опротестовали решение Тверского суда столицы об отказе в проведении митинга 31 августа.
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В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
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Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ

Как отмечают эксперты, 40% женщин, инфицированных ВИЧ, узнают о диагнозе во время беременности, при этом именно беременные «наиболее склонны к поддержке идей ВИЧ-отрицателей, призывающих игнорировать проблему».
Коммерсантъ вчера в 18:58
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У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка

РЕН ТВ вчера в 14:45
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Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

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РИА Новости вчера в 14:18
Интернет

Нидерланды заподозрили Microsoft в сборе личных данных пользователей

Microsoft собирает данные пользователей операционных систем Windows Home и Windows Pro, что может нарушать положения о конфиденциальности.
РБК 10:42
Политика

Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru 09:05
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Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13
Происшествия

На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру

В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
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Театры

В «Ленкоме» рассказали о состоянии Марка Захарова

Ранее директор театра Марк Варшавер отмечал, что у Захарова поднялась температура, его отправили в больницу, чтобы понять, нет ли воспаления легких.
РИА Новости 06:26
Происшествия

На Малой Балканской произошло ДТП с полицейской машиной

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.
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Авто

Chery снова обновил кроссовер Tiggo 3

Китайский автопроизводитель Chery презентовал пакет обновлений для кроссовера Tiggo 3, представляющего собой перелицованный аналог Тойоты RAV4 второй генерации.
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Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Армия и оружие

Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.
РИА Новости 11:14
Происшествия

В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Наука

CRISPR приспособили для управления гидрогелем

Способность популярной технологии редактирования генома CRISPR/Cas разрезать нити ДНК использовали для контроля над перемещениями шариков гидрогеля, которые находились в сети из молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты.
N+1 вчера в 10:08
Футбол

Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.
РИА Новости 07:30
Наука

Создана математическая модель нравственного и политического развития

В ходе исследования ученые сопоставили эти прогнозы с данными об общественном мнении, охватывающими период более чем в 40 лет.
Naked Science вчера в 13:53
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

РИА Новости вчера в 13:49
Футбол

Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону»

RT на русском 10:56
Авто

Новинка Weismann получит мотор от BMW M5

Ожидается, что новый Wiesmann получит последнюю версию 4,4-литрового мотора S63, который используется в нынешнем BMW M5 и выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента в стандартной комплектации и даже 625 л.с. в более мощной версии.
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Общество

ФБК нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей

Фонд борьбы с коррупцией нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей.
Эхо Москвы 10:00
Общество

Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве

Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Общество

В Челябинской области 20 человек решили сменить пол

Молодой человек сменил имя, чтобы выиграть 200 килограммов пельменей, а теперь намерен вернуть прежние имя и фамилию.
Губерния (г. Челябинск) 06:20
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Экономика

ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.
ТАСС 10:44
Армия и оружие

На Украине сохранят призыв в армию

Призыв на срочную службу в армии на Украине отменять не планируют, сообщила избранная народным депутатом Украины по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" Анна Коваленко.
Интерфакс 11:48
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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