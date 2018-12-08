Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья. Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом.

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