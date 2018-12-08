Общество
Путин поговорил с девочкой, которой подарил экскурсию на «Мосфильм»
Путин поговорил с девочкой, которой подарил экскурсию на «Мосфильм»РИА Новости09:15
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, для которой организовал экскурсию на "Мосфильм". Сегодня девочка вместе с семьей сходила на экскурсию на "Мосфильм" в компании директора киностудии Карена Шахназарова.
РИА Новости09:15
Оценить
Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья. Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Обновлено в 16:14
Путешествия
Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты
Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туристического оператора "Жемчужная Река" с 20:00 мск пятницы приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.
Обновлено в 15:57
Общество
Представительница Мексики стала «Мисс мира-2018»
В сообщении говорится, что титул 68-й «Мисс мира» достался представительнице Мексики Ванессе Понс де Леон.
Обновлено в 15:36
Общество
Солсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджа после атаки «Новичка»
Власти британского города Солсбери потратят £500 тыс. на кампанию по улучшению имиджа города, пострадавшего из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль отравляющим веществом «Новичок».
Обновлено в 16:06
Общество
В России впервые узаконят право человека на обезболивание
Право россиян на обезболивание впервые прописали в проекте закона о паллиативной помощи.
Обновлено в 14:56
Общество
Собянин озвучил планы ремонта конноспортивного комплекса «Битца»
Обновлено в 15:45
Путешествия
Названы самые новогодние города России
Среди самых новогодних городов нашей страны - Казань, Суздаль и Вологда, зарубежья - Прага, Рим и Загреб.
Обновлено в 14:30
Общество
Илон Маск научил зрителей CBS правильно произносить название Tesla
Обновлено в 15:09
Общество
В ФАС рассказали об ухищрениях продавцов в преддверии Нового года
Продавцы в преддверии Нового года могут идти на различные ухищрения, для того чтобы заманить к себе клиента, даже посредствам обмана, рассказал руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве Армен Ханян.
Обновлено в 14:21
Общество
Кокорину и Мамаеву разрешат настрогать оливье к Новому году
Находящимся в московском СИЗО футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву разрешат приготовить салат оливье к новогоднему столу.
Обновлено в 14:19
Общество
Коллеги рассказали о состоянии Жореса Алферова
Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов по-прежнему находится в больнице, однако возвращается к делам, передает ТАСС.
Обновлено в 15:10
Транспорт
Митрополит Иларион раскритиковал запрет икон в такси
Председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион (Алфеев) призвал отменить запрет на размещение икон в салонах автомобилей.
Обновлено в 13:22
Общество
В Госдуме согласились со словами Садовничего об ущербности ЕГЭ
По словам парламентария, большинство детей в старшей школе не получает среднее общее образование, а занимаются подготовкой и "натаскиванием" только по тем предметам, по которым собираются сдавать ЕГЭ.
Обновлено в 13:46
Общество
Кудрин считает избыточным срок ареста правозащитника Пономарева
Длительный административный арест за репост новостей и сообщений в интернете - избыточная мера наказания, заявил глава Счетной палаты Андрей Кудрин, комментируя арест правозащитника Льва Пономарева.
Обновлено в 14:50
Общество
«Это ходячая грязь»: Алана Мамаева обругала любовницу мужа
Супруга Павла Мамаева Алана сделала очередное заявление на тему измен своего мужа, который, напомним, продолжает отбывать арест в следственном изоляторе по факту двух драк с его участием.
Обновлено в 13:49