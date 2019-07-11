Политика

Путин поговорил с Зеленским по телефонуRT на русском 12:04

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Уточняется, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе украинской стороны, обсуждалась ситуация в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин поговорил с Зеленским

Lenta.ru12:00

Президенты России и Украины провели первый телефонный разговор

Эхо Москвы12:07

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Коммерсантъ12:01

Путин впервые поговорил с Зеленским

РБК12:24

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

РИА Новости11:58

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RT на русском12:39

Путин и Зеленский по телефону условились продолжать контакты в нормандском формате

ТАСС11:57
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
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Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
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"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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