Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефонуRT на русском 12:04
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Уточняется, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе украинской стороны, обсуждалась ситуация в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 08:27
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Общество
Свердловчан вновь предупредили о грозах и шквалистом ветре
Обновлено в 07:53
Происшествия
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии
На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Общество
В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы
Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Индии мать спасла от кремации сына, которого врачи считали мертвым
В деревне Пиллаламарри, штат Телингана, Индия, врачи признали мертвым живого молодого человека.
Обновлено в 06:13
Политика
Туск прокомментировал распад СССР
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал распад СССР, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.
Обновлено в 04:16
Футбол
УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках
УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
В Волгограде нашли мертвой судью
Обновлено в 10:52
Политика
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми
Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Huawei в смартфоны серии Mate 20 добавила компилятор Huawei Ark
Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды
Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
Наука
Ученые нашли способ обеспечить жителей Земли чистой водой
Команда исследователей из Саудовской Аравии "скрестила" для этого солнечную панель с дистиллятором морской воды.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Климкин отреагировал на отказ Рады его уволить строчкой из песни
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на отказ Рады отправить его в отставку строчкой из песни группы Eagles Hotel California.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Звезда «Молодежки» Евгений Кулик сменил фамилию
Евгений Кулик, прославившийся после сериала «Молодежка», устал от того, что его путают с другим артистом, его полным тезкой.
Обновлено в 12:00
Политика
Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Авто
«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Политика
Телемост между Россией и Украиной пройдет по Skype
Телеканал "Россия 1" проведет "неополитический" телемост "Надо поговорить" между Россией и Украиной по Skype.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае
Обновлено в 09:56