Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Уточняется, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе украинской стороны, обсуждалась ситуация в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поговорил с Зеленским по телефону

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