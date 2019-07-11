Политика

Путин поговорил с Зеленским по телефонуRT на русском 12:04

Ранее Путин прокомментировал предложение Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции. 8 июля глава Украины предложил президенту России провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров.
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Путин впервые поговорил с Зеленским

РБК12:24

Президенты России и Украины провели первый телефонный разговор

Эхо Москвы12:07

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

РИА Новости11:58

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Коммерсантъ12:01

Путин поговорил с Зеленским

Lenta.ru12:00

Путин поговорил с Зеленским по телефону

RT на русском12:04

Путин и Зеленский по телефону условились продолжать контакты в нормандском формате

ТАСС11:57
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика

В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Тодоренко передаст свадебное платье по наследству

Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

На Украине возбуждены уголовные дела против Порошенко и Парубия

На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко и спикера Рады Андрея Парубия.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 13:31
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Единоборства

Боксер Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Авто

Новый кроссовер Honda XR-V вышел в продажу

Компания Honda объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера XR-V.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

«Мне было очень тяжело»: Газманов о попытках «глушить» страх алкоголем

Обновлено в 14:31
Происшествия

На территории ТЭЦ в Мытищах произошёл пожар

Как сообщает МЧС, пожар произошёл на станции высокого давления.
Обновлено в 05:23
Политика

Рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Политика

Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его

Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отвлекает внимание от скандала фото в бикини

На следующий день после скандала Светлана выложила в свой микроблог новый кадр, на котором позирует в купальнике.
Обновлено в 13:39
Экономика

Минтруд предложил новый прожиточный минимум

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено в 13:07
Общество

«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
Обновлено в 13:04
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Политика

Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:56
Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Какко

Обновлено в 14:13
Футбол

«Витебск» проиграл финскому клубу на старте Лиги Европы

"Витебск" неудачно провёл стартовый матч в Лиге Европы.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Игры

Фанат World of Warcraft воссоздал локации из игры на Unreal Engine 4

Поклонник World of Warcraft Daniel L воспроизвел локации из игры на движке Unreal Engine 4. На эту работу у него ушло несколько лет.
Обновлено в 05:09
Спорт

CAS отменил пожизненное отстранение Виталия Мутко от Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера правительства России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 06:58
Хоккей

Галимов объявил в Instagram о поиске работы

Форвард Ансель Галимов на своей странице в Instagram объявил о том, что находится в поиске вариантов дальнейшего продолжения карьеры.
Обновлено в 12:38
Политика

Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Политика

Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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