Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефонуRT на русском 12:04
Ранее Путин прокомментировал предложение Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции. 8 июля глава Украины предложил президенту России провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров.
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Финансы
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Тодоренко передаст свадебное платье по наследству
Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
На Украине возбуждены уголовные дела против Порошенко и Парубия
На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко и спикера Рады Андрея Парубия.
Обновлено в 12:12
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Единоборства
Боксер Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Авто
Новый кроссовер Honda XR-V вышел в продажу
Компания Honda объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера XR-V.
Обновлено в 00:50
Происшествия
На территории ТЭЦ в Мытищах произошёл пожар
Как сообщает МЧС, пожар произошёл на станции высокого давления.
Обновлено в 05:23
Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Политика
Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его
Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отвлекает внимание от скандала фото в бикини
На следующий день после скандала Светлана выложила в свой микроблог новый кадр, на котором позирует в купальнике.
Обновлено в 13:39
Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимум
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено в 13:07
Общество
«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
Обновлено в 13:04
Политика
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:56
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Какко
Обновлено в 14:13
Футбол
«Витебск» проиграл финскому клубу на старте Лиги Европы
"Витебск" неудачно провёл стартовый матч в Лиге Европы.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Игры
Фанат World of Warcraft воссоздал локации из игры на Unreal Engine 4
Поклонник World of Warcraft Daniel L воспроизвел локации из игры на движке Unreal Engine 4. На эту работу у него ушло несколько лет.
Обновлено в 05:09
Спорт
CAS отменил пожизненное отстранение Виталия Мутко от Олимпийских игр
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера правительства России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 06:58
Хоккей
Галимов объявил в Instagram о поиске работы
Форвард Ансель Галимов на своей странице в Instagram объявил о том, что находится в поиске вариантов дальнейшего продолжения карьеры.
Обновлено в 12:38
Политика
Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38