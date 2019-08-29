Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ряд вопросов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кабмин ФРГ. В ходе телефонного разговора они обсудили возможность ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа через Украину.
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Путин и Меркель обсудили подготовку к встрече «нормандской четверки»

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Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту в «нормандском формате»

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Путин проинформировал Меркель о ситуации в Сирии

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Меркель и Путин обсудили «нормандскую четверку», Сирию и Ливию

ТАСС06:12

Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину

RT на русском06:10

Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат»

Коммерсантъ06:07

Меркель обсудила с Путиным подготовку к встрече по Украине

РБК06:14
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Политика

Зеленский внес в Раду кандидатуры главы СБУ и генпрокурора

Сайт Верховной рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.
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Общество

Возглавлявший Сочи десять лет мэр отказался выдвигаться на новый срок

Мэр Сочи Анатолий Пахомов, возглавляющий администрацию города с 2009 года, не будет участвовать в конкурсе на должность главы города-курорта на новый срок, передает ТАСС.
РБК 07:16
Политика

«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова

В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Авто

Renault Arkana появился в российском каршеринге

Как отмечает директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова, появление Renault Arkana в автопарке компании «Аренда Авто» поможет быстрее познакомить потенциальных клиентов с новым купе-кроссовером в разных регионах России.
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Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
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Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

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Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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Политика

В Верховной раде создали пять фракций

Пять фракций создано в Верховной раде Украины нового созыва, начавшей свою работу в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:43
Театры

Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ

В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
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Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС вчера в 04:30
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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Экономика

Медведев рассказал о плюсах и минусах цифровых технологий в экономике

В конкуренции на рынках природные богатства уступают технологиям, заявил 29 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
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Космос

Скафандр «Сокол-М» будет рассчитан как минимум на 10 применений

Автономные испытания скафандра стартуют в 2020 году.
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Армия и оружие

Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Общество

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю.
РИА Новости 07:14
Культура

Скончался актер Александр Числов

Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС. Причина смерти артиста не уточняется.
Москва 24 04:35
Армия и оружие

Ополченец погиб в бою с диверсантами в ДНР

Известия 08:09
Армия и оружие

Пакистан успешно провел испытание баллистической ракеты

Комсомольская правда 04:34
Здоровье

Третий очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Амурской области

Интерфакс - Россия вчера в 06:44
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика

Коломойский предложил снять часть санкций против России

Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.нет» предложил снять часть санкций против России.
Rambler News Service вчера в 07:42
Происшествия

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

РИА Новости 02:44
Армия и оружие

Россия показала МиГ-1.44 с «секретной частью»

Летный экземпляр опытно-экспериментального прототипа советско-российского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от «многофункциональный фронтовой истребитель») замечен на статической стоянке для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019).
Lenta.ru вчера в 06:53
Транспорт

Тысячи молний нарушили движение в Норвегии

В ночь на 28 августа над Восточной Норвегией было зарегистрировано более 22 тысяч молний, непогода вызвала проблемы на железной дороге по всему региону.
BFM.ru 04:33
Футбол

«Зенит» узнает соперников по группе в Лиге чемпионов

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 состоится в четверг.
Нева Спорт вчера в 23:11
Наука

Иглы для тату оставляют под кожей вредные металлические частицы

МИР 24 вчера в 20:13
Политика

Киевский суд завел дело против Луценко

Окружной административный суд города Киева завел дело по иску экс-мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко, сообщила в четверг пресс-служба суда.
РИА Новости 07:12
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Общество

Хэмилтон запускает сеть ресторанов с вегетарианскими бургерами

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сообщил о запуске сети ресторанов «Neat Burger», в котором гостям будут предлагаться блюда на растительной основе.
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