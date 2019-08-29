Политика
Газета.RuПутин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ряд вопросов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кабмин ФРГ. В ходе телефонного разговора они обсудили возможность ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа через Украину.
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Политика
Зеленский внес в Раду кандидатуры главы СБУ и генпрокурора
Сайт Верховной рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.
Московский Комсомолец 08:01
Общество
Возглавлявший Сочи десять лет мэр отказался выдвигаться на новый срок
Мэр Сочи Анатолий Пахомов, возглавляющий администрацию города с 2009 года, не будет участвовать в конкурсе на должность главы города-курорта на новый срок, передает ТАСС.
РБК 07:16
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Авто
Renault Arkana появился в российском каршеринге
Как отмечает директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова, появление Renault Arkana в автопарке компании «Аренда Авто» поможет быстрее познакомить потенциальных клиентов с новым купе-кроссовером в разных регионах России.
Автостат 07:43
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
В Верховной раде создали пять фракций
Пять фракций создано в Верховной раде Украины нового созыва, начавшей свою работу в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:43
Театры
Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ
В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Экономика
Медведев рассказал о плюсах и минусах цифровых технологий в экономике
В конкуренции на рынках природные богатства уступают технологиям, заявил 29 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
REGNUM 06:18
Космос
Скафандр «Сокол-М» будет рассчитан как минимум на 10 применений
Автономные испытания скафандра стартуют в 2020 году.
ТАСС 05:52
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю.
РИА Новости 07:14
Культура
Скончался актер Александр Числов
Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС. Причина смерти артиста не уточняется.
Москва 24 04:35
Армия и оружие
Ополченец погиб в бою с диверсантами в ДНР
Известия 08:09
Армия и оружие
Пакистан успешно провел испытание баллистической ракеты
Комсомольская правда 04:34
Здоровье
Третий очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Амурской области
Интерфакс - Россия вчера в 06:44
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций против России
Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.нет» предложил снять часть санкций против России.
Rambler News Service вчера в 07:42
Армия и оружие
Россия показала МиГ-1.44 с «секретной частью»
Летный экземпляр опытно-экспериментального прототипа советско-российского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от «многофункциональный фронтовой истребитель») замечен на статической стоянке для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019).
Lenta.ru вчера в 06:53
Транспорт
Тысячи молний нарушили движение в Норвегии
В ночь на 28 августа над Восточной Норвегией было зарегистрировано более 22 тысяч молний, непогода вызвала проблемы на железной дороге по всему региону.
BFM.ru 04:33
Футбол
«Зенит» узнает соперников по группе в Лиге чемпионов
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 состоится в четверг.
Нева Спорт вчера в 23:11
Наука
Иглы для тату оставляют под кожей вредные металлические частицы
МИР 24 вчера в 20:13
Политика
Киевский суд завел дело против Луценко
Окружной административный суд города Киева завел дело по иску экс-мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко, сообщила в четверг пресс-служба суда.
РИА Новости 07:12
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Общество
Хэмилтон запускает сеть ресторанов с вегетарианскими бургерами
Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сообщил о запуске сети ресторанов «Neat Burger», в котором гостям будут предлагаться блюда на растительной основе.
Sport24.ru 05:30