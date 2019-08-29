Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ряд вопросов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кабмин ФРГ. В ходе телефонного разговора они обсудили возможность ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа через Украину.

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

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