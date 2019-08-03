Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствахRT на русском вчера в 19:59

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно поправкам
, внесённым в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, граждане могут быть освобождены от ответственности в случае использования технических средств бытового назначения, находящихся в свободном доступе «с открыто расположенными на них органами управления».
RT на русскомвчера в 19:59

Подробнее о событии

Путин уточнил понятие шпионских устройств

Коммерсантъвчера в 20:17

Путин подписал законы о шпионских устройствах

RT на русскомвчера в 19:59

Путин подписал законы о «шпионских» устройствах

РИА Новостивчера в 16:58

В.Путин подписал закон о шпионских устройствах

Агентство Москвавчера в 17:20

Путин вывел свободно продающиеся аудиозаписывающие приборы из-под статей УК о шпионаже

ТАССвчера в 17:12

Установлены критерии «шпионских» устройств в России

РЕН ТВвчера в 17:10

Россиян, покупающих аудиозаписывающие приборы, защитят от необоснованных обвинений в шпионаже

Вести.Ruвчера в 18:39
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Политика

Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Недвижимость

ВТБ за полгода выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

ВТБ за первое полугодие 2019 года заключил около 3,2 тыс. ипотечных сделок на сумму почти 10 млрд руб. в рамках ипотечной программы с господдержкой.
Обновлено вчера в 07:12
Армия и оружие

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Общество

Мать жениха подняли на смех за попытку перещеголять невесту

Пользователи сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

Обновлено в 01:40
Общество

Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

Обновлено вчера в 04:55
Футбол

«Зенит» приобрел игрока «Барселоны» Малкома

Петербургский "Зенит" приобрел вингера "Барселоны" Малкома. Трансфер бразильца обошелся сине-бело-голубым более чем в €40 млн.
Обновлено вчера в 12:26
Культура

Певец Элджей не заплатил художнику за обложку альбома

Екатеринбургский художник Никита Жижанов, ставший автором обложки альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил рэпера Элджея в нежелании оплатить его работу – обложки альбомов и эскизы татуировок.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено вчера в 01:05
Космос

Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа

Обновлено вчера в 10:12
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
Технологии

Сеть Walmart планирует разработать собственную криптовалюту

Одна из крупнейших в мире розничных сетей Walmart из США подала патентную заявку на создание собственной криптовалюты.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

Обновлено вчера в 20:16
Здоровье

Медики: Продукты с трансжирами повышают риск инсульта

Исследователи пришли к выводу, что повышенный риск возникновения инсультов и инфарктов, а также сердечно-сосудистых заболеваний имели люди, употребляющие в пищу жареные блюда, чипсы, крекеры и другие содержащие трансжиры продукты.
Обновлено вчера в 07:40
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено вчера в 05:31
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье

Назван лучший вид активности для похудения

Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба.
Обновлено вчера в 09:50
Наука

Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга

Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД

Министерство иностранных дел опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 07:51
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Интернет

В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке

Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
Обновлено вчера в 21:14
Путешествия

Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань

Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия

Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина

В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Происшествия

WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года

Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
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