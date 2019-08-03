с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Происшествия В результате землетрясения в Индонезии погиб человек В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.

Общество Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.

Финансы Курс доллара поднялся выше 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста 61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.

Общество Путин подписал закон об увеличении детских пособий Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Политика Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России.

Футбол Кварацхелия пропустил тренировку «Рубина» перед матчем с ЦСКА Нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия пропустил сегодня вечернюю тренировку команды перед матчем 4-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Политика Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".

Шоу-бизнес Лолита Милявская после развода не собирается ничего в себе менять Певица наслышана, что многие женщины после непростого развода с любимым человеком пытаются начать жизнь с чистого листа, и начинают его с новой прически, макияжа, обновления гардероба и тому подобное.

Армия и оружие Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Игры Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.

Армия и оружие НАТО не намерено размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования после распада ДРСМД, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Футбол Женщины-арбитры впервые назначены на матч за Суперкубок УЕФА Матч Суперкубка УЕФА, который пройдёт 14 августа в Стамбуле, впервые в истории обслужит женская бригада арбитров.

Общество Суд отказался освободить под залог американского певца R. Kelly Суд в нью-йоркском районе Бруклин отказал R&B-исполнителю R. Kelly в освобождении под залог по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию, сообщает телеканал ABC.

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Авто Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC доехал до российских дилеров Модернизированная версия совершила свой дебют вместе с GLC Coupe в конце зимы.

Здоровье Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.

Технологии Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года Федеральное авиационное управление (ФАУ) США решило отложить введение в эксплуатацию самолет Boeing 737 MAX до начала 2020 года.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.