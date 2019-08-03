Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствахRT на русском вчера в 19:59
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно поправкам, внесённым в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, граждане могут быть освобождены от ответственности в случае использования технических средств бытового назначения, находящихся в свободном доступе «с открыто расположенными на них органами управления».RT на русскомвчера в 19:59
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Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
В результате землетрясения в Индонезии погиб человек
В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 13:23
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 05:24
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России
В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Кварацхелия пропустил тренировку «Рубина» перед матчем с ЦСКА
Нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия пропустил сегодня вечернюю тренировку команды перед матчем 4-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Девушка голыми руками поймала огромного подводного «монстра»
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Лолита Милявская после развода не собирается ничего в себе менять
Певица наслышана, что многие женщины после непростого развода с любимым человеком пытаются начать жизнь с чистого листа, и начинают его с новой прически, макияжа, обновления гардероба и тому подобное.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии
Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Игры
Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online
Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие
НАТО не намерено размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе
НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования после распада ДРСМД, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 06:49
Футбол
Женщины-арбитры впервые назначены на матч за Суперкубок УЕФА
Матч Суперкубка УЕФА, который пройдёт 14 августа в Стамбуле, впервые в истории обслужит женская бригада арбитров.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Суд отказался освободить под залог американского певца R. Kelly
Суд в нью-йоркском районе Бруклин отказал R&B-исполнителю R. Kelly в освобождении под залог по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию, сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Авто
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC доехал до российских дилеров
Модернизированная версия совершила свой дебют вместе с GLC Coupe в конце зимы.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено вчера в 10:55
Технологии
Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США решило отложить введение в эксплуатацию самолет Boeing 737 MAX до начала 2020 года.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Нападающий «Арсенала» Лаказетт встретился с 8-летним слепым болельщиком команды
Форвард «Арсенала» Александр Лаказетт провел встречу с юным болельщиком команды Майком Полли.
Обновлено вчера в 23:23
Культура
Один из самых известных русских французов получил российский паспорт
Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено вчера в 14:28