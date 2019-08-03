Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствахRT на русском вчера в 19:59
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Согласно поправкам, внесённым в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, граждане могут быть освобождены от ответственности в случае использования технических средств бытового назначения, находящихся в свободном доступе «с открыто расположенными на них органами управления».RT на русскомвчера в 19:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Обновлено в 02:42
Политика
США сделали исключения из санкций против России
США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Транспорт
Российский лайнер «Золотое кольцо» расширит географию круизов по рекам
Проходить под мостами, работать на предельном мелководье и швартоваться к необорудованному берегу - новейший российский лайнер "Золотое кольцо" позволит расширить географию круизов по рекам РФ, охватив не только Европейскую часть страны, но и Сибирь, а также Дальний Восток, рассказал РИА Новости гендиректор компании-судовладельца, туроператора ГК "Гама" Дмитрий Галкин.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено вчера в 11:28
Интернет
В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке
Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено 01 августа в 09:37
Общество
В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»
Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Музыка
Последнее выступление «Ленинграда» пройдет в Крыму
Обновлено в 01:18
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
После новостей о свадьбе Собчак поделилась романтичным снимком
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»
Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки
Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Обновлено вчера в 04:55
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики
Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД
Министерство иностранных дел опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Барановская высказалась о поисках мужчины
Если женщина начнет искать мужика, то она обречена.
Обновлено в 01:38