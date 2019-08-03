с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Политика США сделали исключения из санкций против России США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Армия и оружие ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Транспорт Российский лайнер «Золотое кольцо» расширит географию круизов по рекам Проходить под мостами, работать на предельном мелководье и швартоваться к необорудованному берегу - новейший российский лайнер "Золотое кольцо" позволит расширить географию круизов по рекам РФ, охватив не только Европейскую часть страны, но и Сибирь, а также Дальний Восток, рассказал РИА Новости гендиректор компании-судовладельца, туроператора ГК "Гама" Дмитрий Галкин.

Происшествия Россияне подрались на борту самолета в Турции Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Экономика Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Интернет В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.

Политика Получивших российские паспорта украинцев допросили Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.

Экономика Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах «Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.

Общество В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты» Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.

Здоровье Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Политика Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов» Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Футбол Месси дисквалифицировали на три месяца Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.

Политика МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД Министерство иностранных дел опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на официальном портале правовой информации.

Политика Путин повысил предельный возраст службы для полицейских Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.