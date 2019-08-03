Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствахRT на русском вчера в 19:59

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно поправкам
, внесённым в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, граждане могут быть освобождены от ответственности в случае использования технических средств бытового назначения, находящихся в свободном доступе «с открыто расположенными на них органами управления».
RT на русскомвчера в 19:59

Подробнее о событии

Путин уточнил понятие шпионских устройств

Коммерсантъвчера в 20:17

Путин подписал законы о шпионских устройствах

RT на русскомвчера в 19:59

В.Путин подписал закон о шпионских устройствах

Агентство Москвавчера в 17:20

Россиян, покупающих аудиозаписывающие приборы, защитят от необоснованных обвинений в шпионаже

Вести.Ruвчера в 18:39

Путин вывел свободно продающиеся аудиозаписывающие приборы из-под статей УК о шпионаже

ТАССвчера в 17:12

Установлены критерии «шпионских» устройств в России

РЕН ТВвчера в 17:10

Путин подписал законы о «шпионских» устройствах

РИА Новостивчера в 16:58
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Общество

В центре Москвы начались перебои со связью

В центре Москвы перебои с сотовой связью и интернетом, сообщает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 07:06
Политика

Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы

Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Причиной пожара в центре Москвы мог стать открытый огонь

По предварительным оценкам, причиной пожара в производственном здании в центре Москвы могло стать использование открытого огня посторонними лицами.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину

Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено 01 августа в 22:51
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина извинилась за сорвавшийся спектакль в Ейске

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снимала Азовское море и занималась виндсерфингом в Ейске, где вчера должен был состояться спектакль "Мастер и Маргарита".
Обновлено в 06:57
Политика

Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47
Политика

Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады

Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Общество

ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста

61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Гаджеты

Xiaomi представила «умный» дверной замок с функцией распознавания лиц

Компания Xiaomi запустила сбор средств на выпуск "умного" дверного замка R5, в основе работы которого используется система распознавания лиц.
Обновлено в 06:17
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Футбол

Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной

Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Музыка

Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах

Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Обновлено в 06:52
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Обновлено в 07:01
Происшествия

Девушка попала в психушку после свидания с «мужчиной мечты»

Обновлено в 00:26
Культура

Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы

После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
Обновлено вчера в 07:29
Единоборства

Уволенная из UFC Сайбор извинилась перед Дэной Уайтом

Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Крис Сайборг принесла извинения президенту промоушена Дэну Уайту за видео, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:46
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Общество

Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Здоровье

Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией

Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:35
Культура

Умер композитор Баррингтон Фелунг

За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено вчера в 09:21
Здоровье

Рязанская область лидирует в ЦФО по онкологическим заболеваниям

Рязанская область лидирует в Центральном федеральном округе по показателю заболеваемости раком на 100 тыс. населения.
Обновлено в 05:04
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Авто

В России появится новая марка электромобилей Monarch

Обновлено вчера в 13:59
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