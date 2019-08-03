с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Общество В центре Москвы начались перебои со связью В центре Москвы перебои с сотовой связью и интернетом, сообщает корреспондент "Ъ".

Политика Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.

Происшествия Причиной пожара в центре Москвы мог стать открытый огонь По предварительным оценкам, причиной пожара в производственном здании в центре Москвы могло стать использование открытого огня посторонними лицами.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Политика ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина извинилась за сорвавшийся спектакль в Ейске Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снимала Азовское море и занималась виндсерфингом в Ейске, где вчера должен был состояться спектакль "Мастер и Маргарита".

Политика Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.

Политика Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.

Общество ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста 61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.

Гаджеты Xiaomi представила «умный» дверной замок с функцией распознавания лиц Компания Xiaomi запустила сбор средств на выпуск "умного" дверного замка R5, в основе работы которого используется система распознавания лиц.

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара "На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.

Культура Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.

Единоборства Уволенная из UFC Сайбор извинилась перед Дэной Уайтом Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Крис Сайборг принесла извинения президенту промоушена Дэну Уайту за видео, передает "Чемпионат.com".

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

Шоу-бизнес Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Здоровье Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.

Культура Умер композитор Баррингтон Фелунг За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.

Здоровье Рязанская область лидирует в ЦФО по онкологическим заболеваниям Рязанская область лидирует в Центральном федеральном округе по показателю заболеваемости раком на 100 тыс. населения.

Политика Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.