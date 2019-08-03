с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".

Футбол «Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома «Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.

Экономика В Курской области думают над улучшением инвестиционного климата Предложение создать совет по контролю над контролирующими Роман Старовойт не поддержал, призвав усилить работу в рамках существующего Совета по инвестициям.

Футбол «Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы "Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.

Политика Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отдельным категориям иностранцев, в том числе украинцам, получить вид на жительство или разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке.

Космос Фотограф смог заснять удар молнии в вулкан в Гватемале Фотограф Серхио Монтафар смог заснять удар молнии в вершину вулкана Агуа в Гватемале.

Происшествия Крупный пожар в центре Москвы локализован Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Общество ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста 61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.

Политика Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.

Музыка Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории Гастрольный тур Divide британского поп-музыканта Эда Ширана стал самым кассовым в истории, сообщает The Guardian.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Происшествия В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы.

Общество Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

Наука Ученые раскрыли опасность похмелья Похмелье снижает функции мозга и ухудшает память, к такому выводу пришли ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне, Австралия, результаты их исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Происшествия В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад В Москве проводится проверка по факту обнаружения тела человека. Оно пролежало под полом одного из столичных ресторанов более 25 лет.

Шоу-бизнес Волочкова разделась для ответа злопыхателям Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.

Космос Робот «Федор» готовится к отправке на МКС Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-14» на ракете-носителе «Союз-2.1а» с роботом на борту обсудили на заседании Совета главных конструкторов по российскому сегменту Международной космической станции (МКС), 3 августа сообщает сайт Роскосмоса.