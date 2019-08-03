с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика В США сообщили детали новых антироссийских санкций Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.

Политика Трамп заявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией Президент США Дональд Трамп заявил об исчезновении преграды для установления хороших отношений с Россией.

Политика Стала известна зарплата Зеленского Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.

Происшествия Крупный пожар в центре Москвы локализован Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.

Футбол Месси дисквалифицировали на три месяца Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.

Армия и оружие Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019 Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Шоу-бизнес «Цените родителей»: Садальский описал «прелести» самостоятельной жизни Известный актер Станислав Садальский, а теперь любимец и инстааудитории, в очередной поделился своими рассуждениями о жизни.

Футбол Лодыгин стал игроком «Газиантепа» Лодыгин перешел в "Зенит" в 2013 году, в составе петербургской команды он сыграл 164 матча и пропустил 157 мячей.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Шоу-бизнес Елизавета II подобрала Меган Маркл наставницу Королева Великобритании Елизавета II нашла герцогине Сассекской Меган Маркл «неофициальную наставницу» в лице графини Софи Уэссекской — супруги третьего сына Её Величества принца Эдварда.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Игры Авторы Ghost Recon Breakpoint поделились особенностями PC-версии Компания Ubisoft на своём официальном YouTube-канале опубликовала новый трейлер Ghost Recon Breakpoint, в котором авторы поделились особенностями PC-версии проекта.

Происшествия Россияне подрались на борту самолета в Турции Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Политика Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Шоу-бизнес Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына «Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области предотвратило вооружённое нападение на воинскую часть.

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Общество В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты» Слева от жениха стоит его мать, которая выбрала для свадьбы идентичный наряд.