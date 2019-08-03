Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствахRT на русском вчера в 19:59
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно поправкам, внесённым в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, граждане могут быть освобождены от ответственности в случае использования технических средств бытового назначения, находящихся в свободном доступе «с открыто расположенными на них органами управления».RT на русскомвчера в 19:59
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Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
В США сообщили детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
Обновлено в 03:09
Политика
Трамп заявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил об исчезновении преграды для установления хороших отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Морской отряд Росгвардии в Мурманской области отметил 30-летний юбилей
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
«Цените родителей»: Садальский описал «прелести» самостоятельной жизни
Известный актер Станислав Садальский, а теперь любимец и инстааудитории, в очередной поделился своими рассуждениями о жизни.
Обновлено в 00:22
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газиантепа»
Лодыгин перешел в "Зенит" в 2013 году, в составе петербургской команды он сыграл 164 матча и пропустил 157 мячей.
Обновлено в 02:15
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Елизавета II подобрала Меган Маркл наставницу
Королева Великобритании Елизавета II нашла герцогине Сассекской Меган Маркл «неофициальную наставницу» в лице графини Софи Уэссекской — супруги третьего сына Её Величества принца Эдварда.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
ЖКХ
В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии
Обновлено в 01:22
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Игры
Авторы Ghost Recon Breakpoint поделились особенностями PC-версии
Компания Ubisoft на своём официальном YouTube-канале опубликовала новый трейлер Ghost Recon Breakpoint, в котором авторы поделились особенностями PC-версии проекта.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Наука
Созданы первые квантовые источники света
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными
Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Общество
Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о «дорогих» мужчинах
Обновлено вчера в 11:48
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына
«Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области предотвратило вооружённое нападение на воинскую часть.
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:33
Общество
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»
Слева от жениха стоит его мать, которая выбрала для свадьбы идентичный наряд.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Медведев на Курилах ответил на протесты Японии
Протесты Токио по поводу посещения островов российскими чиновниками не беспокоят правительство, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 04:39