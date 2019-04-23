Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТПREGNUM 04:15
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями. Документ опубликован 24 апреля на официальном портале правовой информации.
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Футбол
ЦСКА победил «Анжи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 одолели махачкалинский "Анжи" в матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:35
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Экс-замначальника отдела МВД по СКФО попался на попытке мошенничества
Уголовное дело открыто против замначальника отдела ГУ МВД по СКФО Игоря Алюшина, он задержан на Ставрополье по подозрению в покушении на мошенничество.
Обновлено в 14:44
Наука
На Гавайях заметили считавшийся полностью вымершим цветок
При осмотре Национального тропического ботанического сада на Гавайях при помощи дрона, специалисты заметили необычный цветок.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Наука
Российская Арктика тает зимой и летом из-за «сезонной памяти»
Обновлено в 12:54
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал фото пятимесячного сына
Знаменитый артист опубликовал фотографию сына Степана на своей странице в соцсети и поздравил его с пятым месяцем рождения.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Родственник рассказала об избиении отца чемпиона по MMA полицейскими
Отец чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау был избит тремя сотрудниками правоохранительных органов 11 апреля.
Обновлено в 14:37
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 11:16
Происшествия
В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине»
Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что двое заключённых столичного СИЗО «Матросская Тишина» скончались в результате передозировки наркотиков.
Обновлено в 14:13
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Футбол
Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове
На 83 минуте снова отличился Фарфан, а в роли ассистента выступил Мацей Рыбус.
Обновлено в 14:12
Гаджеты
Свежие дорожные карты Intel: не ждите 10-нанометровых настольных процессоров ещё минимум два с половиной года
Компания Intel уже не раз говорила о том, что 10-нанометровые процессоры Ice Lake точно выйдут в конце текущего года.
Обновлено в 13:25
Авто
Aston Martin презентовал самый быстрый кабриолет
Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin презентовал новый кабриолет DBS Superleggera Volante.
Обновлено в 11:26
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Авто
В России доля производства иномарок превысила 70%
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Политика
Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Обновлено в 14:52
Игры
KREMLINCORP опубликовали трейлер игры «Сталин против марсиан 4»
Обновлено в 13:39
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин уверен, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира
Президент России Владимир Путин назвал "абсолютно решаемой" цель для России войти в пятерку наиболее развитых экономик мира.
Обновлено в 14:03