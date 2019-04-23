Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТПREGNUM 04:15

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями. Документ опубликован 24 апреля на официальном портале правовой информации.
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Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии

Эхо Москвы03:32

Ужесточено наказание для водителей за бегство с места ДТП

Volgogradru22 апреля в 03:52

Путин подписал закон об ужесточении наказания для покинувших место ДТП

RT на русском03:15

Ужесточена ответственность за бегство с места ДТП

ToDay News Ufa22 апреля в 09:42

Сбежавших с места ДТП костромичей будут сажать на 9 лет

Kostroma.Today22 апреля в 06:40

В России ужесточили ответственность скрывшихся с места ДТП водителей

KurskTV.ru22 апреля в 05:29

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

РИА Новости03:16
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Футбол

ЦСКА победил «Анжи» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 одолели махачкалинский "Анжи" в матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:35
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

В ООН ужаснулись условиям в центрах для мигрантов в Ливии

Обновлено в 11:59
Происшествия

Экс-замначальника отдела МВД по СКФО попался на попытке мошенничества

Уголовное дело открыто против замначальника отдела ГУ МВД по СКФО Игоря Алюшина, он задержан на Ставрополье по подозрению в покушении на мошенничество.
Обновлено в 14:44
Наука

На Гавайях заметили считавшийся полностью вымершим цветок

При осмотре Национального тропического ботанического сада на Гавайях при помощи дрона, специалисты заметили необычный цветок.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России

Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Наука

Российская Арктика тает зимой и летом из-за «сезонной памяти»

Обновлено в 12:54
Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал фото пятимесячного сына

Знаменитый артист опубликовал фотографию сына Степана на своей странице в соцсети и поздравил его с пятым месяцем рождения.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Родственник рассказала об избиении отца чемпиона по MMA полицейскими

Отец чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау был избит тремя сотрудниками правоохранительных органов 11 апреля.
Обновлено в 14:37
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено в 11:16
Происшествия

В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине»

Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что двое заключённых столичного СИЗО «Матросская Тишина» скончались в результате передозировки наркотиков.
Обновлено в 14:13
Кино

Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ

Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Футбол

Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове

На 83 минуте снова отличился Фарфан, а в роли ассистента выступил Мацей Рыбус.
Обновлено в 14:12
Гаджеты

Свежие дорожные карты Intel: не ждите 10-нанометровых настольных процессоров ещё минимум два с половиной года

Компания Intel уже не раз говорила о том, что 10-нанометровые процессоры Ice Lake точно выйдут в конце текущего года.
Обновлено в 13:25
Авто

Aston Martin презентовал самый быстрый кабриолет

Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin презентовал новый кабриолет DBS Superleggera Volante.
Обновлено в 11:26
Авто

Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп

YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19
Музыка

Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»

Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Авто

В России доля производства иномарок превысила 70%

Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»

Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Политика

Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Обновлено в 14:52
Игры

KREMLINCORP опубликовали трейлер игры «Сталин против марсиан 4»

Обновлено в 13:39
Гаджеты

Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона

Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
Политика

Путин уверен, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира

Президент России Владимир Путин назвал "абсолютно решаемой" цель для России войти в пятерку наиболее развитых экономик мира.
Обновлено в 14:03
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