Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТПREGNUM 04:15

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями. Документ опубликован 24 апреля на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

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