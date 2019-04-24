Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТПREGNUM 04:15
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями. Документ опубликован 24 апреля на официальном портале правовой информации.
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Общество
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Политика
Боярский похвалил шляпу Ким Чен Ына
По мнению российского актера и певца, шляпа Ким Чен Ына указывает на его романтический настрой во время поездки в Россию, а также на изысканные манеры политика.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить алкоголь
В 2018 году потребление алкоголя составило 9,3 литра на душу населения, в то время как в 2011 году в среднем выпивали порядка 18 литров.
Обновлено в 08:38
Теннис
Даниил Медведев пробился в третий круг турнира в Барселоне
Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.
Обновлено в 07:26
Культура
Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено в 04:08
Хоккей
Россия уступила Швеции на юниорском чемпионате мира
Сборная России потерпела поражение от команды Швеции в матче группового этапа юниорского чемпионата мира.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей
5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено в 08:09
Футбол
Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛ
Обновлено вчера в 15:14
Здоровье
В Оргтруде не закроют отделение скорой помощи
Администрация Владимирской области просит не реагировать на провокации В СМИ появилась информация о том, что вскоре отделение скорой медицинской помощи Городской больницы № 7 в Оргтруде закроют.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Футбол
Сульшер не верит, что «МЮ» поборется за чемпионство в следующем сезоне
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от следующего сезона своей команды.
Обновлено в 07:16
Политика
Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с Зеленским
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, исходя из чего Владимир Путин намерен выстраивать общение с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:45
Баскетбол
Лиллард установил рекорд НБА в победном матче плей-офф
Обновлено в 06:50
Происшествия
Бастрыкин: керченского стрелка унижали однокурсники
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что могло послужить причиной расправы 18-летнего Владислава Рослякова над однокурсниками в керченском колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 03:44
Экономика
В нескольких регионах России разрешат криптовалюту
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Стало известно о недовольстве Путина Лукашенко
У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 06:21
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»
«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Наука
В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов
Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Политика
Афонские старцы обвинили патриарха Варфоломея в расколе украинской церкви
Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в среду опубликовал письмо двенадцати старцев Святой горы Афон высшему органу управления "монашеской республики" - Священному киноту, его авторы обвиняют Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Ким Чен Ын пробовал в Хасане каравай
Школьницы, которые встречали в Хасане северокорейского лидера, рассказали, что он все-таки пробовал каравай, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Экономика
Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45%
Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:17
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27